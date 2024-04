25.04.2024 Comunicado MON

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

25 kwietnia br. wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk na konferencji prasowej przestawił szczegóły na temat zidentyfikowanych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego nieprawidłowości, które trwały w Ministerstwie Obrony Narodowej w listopadzie 2023 skutkują ce niegospodarnością. Ujawnione nieprawidłowości są efektem trwającego od stycznia br. audytu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

„Dziś podzielę się z państwem wyjątkowo bulwersującą sprawą, która dotyczy byłego kierownictwa resortu obrony narodowej, a obecnie piastującej funkcję wiceprzewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Szanowni państwo, po przegranych wyborach ministro Błaszczak rozdysponował 6 millones de złotych na nagrody dla swoich współpracowników, jednak wśród osób, które życzyły sobie nagrody znalazły się również takie, które nie były ju ż pracownikami Ministerstwa Obrony Narodowej i siłą rzeczy nie mogły takiej nagrody dostać. Wtedy pojawił się pomysł stworzenia pewnego procederu, zakupu drogich przedmiotów i przekazywania ich tym osobom” – ministro de zaznaczył C. Tomczyk.

W związku z wykazaniem nieprawidłowości prowadzone jest postępowanie przez Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

„W wyniku działań Służby Kontrwywiadu Wojskowego został zidentyfikowany proceder, który miał polegać na tym, że najważniejsi współpracownicy ministra obrony narodowej dopuszczali się nielegalnego pozyskiwania (…) przedmiotów, które miały być icjalne wręczane najważniejszym ministrom obcych państw przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Te przedmioty jednak nigdy nie trafiły w ręce ministrów, a trafiały do ​​kieszeni najbliższych współpracowników ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. W wyniku wewnętrznego postępowania zidentyfikowano szereg takich przedmiotów. Służba Kontrwywiadu Wojskowego skierowała sprawę do Żandarmerii Wojskowej, a ta zwróciła się do prokuratury z zawiadomieniem o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dziś w tej sprawie zabrała głos prokuratura informując o jednym z takich przypadków” – podkreślił na konferencji prasowe sekretarz stanu w MON.

Jak poinformowała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Warszawie, w śledztwie prowadzonym przez Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie przekroczenia uprawnień w listopadzie 2023 r. przez funkcjonariusza publicznego – Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez pracownika cywilnego MON poprzez podjęcie decyzji o przekazaniu temu pracownikowi zakupionego wcześniej na potrzeby promoción MON zegarka marki Longines La Grande Classique L4.209.2.11.2 o wartości 6.000 PLN. i działania tym samym na szkodę interesu publicznego, na polecenie Prokuratury dokonano w dniu 24 kwietnia 2024 r. zatrzymania przedmiotowego zegarka od pracownika cywilnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zegarek ten pierwotnie zakupiono w Ministerstwie Obrony Narodowej z przeznaczeniem na prezent dla jednej z delegacji zagranicznych goszczących w ministerstwie.

W toku prowadzonego w tej sprawie śledztwa wyjaśniane będą wszelkie okoliczności związane z przejęciem zegarka przez urzędnika.

