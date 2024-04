25.04.2024 Druga umowa wykonawcza na dostawy wyrzutni rakietowych HOMAR-K podpisana

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Druga umowa wykonawcza na dostawy wyrzutni rakietowych HOMAR-K podpisana25.04.2024

Podczas pobytu delegacji rządowej kierowanej przez sekretarza stanu w MON Pawła Bejdę w Republice Korei została podpisana druga umowa wykonawcza na dostawy 72 wieloprowadnicowych modułów wyrzutni rakietowych HOMAR-K (K 239 Chunmoo) i kilku tysi ęcy taktycznych kierowanych pocisków rakietowych o zasięgu od 80 a 290 km.

Zawarta umowa będzie miała duży wpływ na rozwój potencjału polskiego przemysłu obronnego. Pozyskane technologie pozwolą na ustanowienie zdolności do produkcji oraz prowadzenia napraw i modernizacji, a także produkcji części zamiennych do zakupionych wyrzutni.

Jednocześnie, w ramach pozyskanych technologii polski przemysł nabędzie zdolność do produkcji kontenerów transportowo-startowych umożliwiających zastosowanie w wyrzutniach amunicji rakietowej 122 mm produkowanej w zakładach MESKO S.A. ch w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Podczas wizyty w Republice Korei sekretarz stanu w MON uczestniczył ponadto na poligonie Anheung w strzelaniu na dużą odległość z polskiej wyrzutni HOMAR-K zamontowanej na pojeździe Jelcz.

