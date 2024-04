Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Юрий Трутнев провёл заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока Юрий Трутнев провёл заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока Предыдущая новость Следующая новость Юрий Трутнев провёл заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока

Во Владивостоке Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Рассматривался перечень юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории Дальнего Востока, отобранных в целях предоставления субсидии на развитие инфраструктуры в порядке, предусмотренном постановлением Правительства России от 5 декабря 2022 года №2226. Всего за четыре года государственную инфраструктурную поддержку получили 18 инвесторов Дальнего Востока на общую сумму 23,5 млрд рублей.

«Предоставление субсидии из федерального бюджета на развитие инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов – это, наверное, самый востребованный механизм из тех мер поддержки, которые работают на Дальнем Востоке. Он позволяет преодолеть разницу по плотности инфраструктуры по сравнению с общероссийским уровнем на Дальнем Востоке, где этой инфраструктуры значительно меньше. Инвесторы обратились за поддержкой в вопросах технологического присоединения к тепловым, электрическим сетям, централизованной системе холодного и горячего водоснабжения, установки трансформаторных подстанций и создания всех необходимых условий для работы предприятий», – сказал Юрий Трутнев.

Поддержаны заявки 10 инвесторов Дальнего Востока на получение инфраструктурной субсидии. Общий размер субсидии составил 9,6 млрд рублей. При этом общий объём частных инвестиций в проекты составил порядка 1,3 трлн рублей. Компенсация затрат на строительство объектов инфраструктуры будет предоставлена по линии Минвостокразвития в течение трёх месяцев.

Субсидию получили инвесторы, реализующие проекты по строительству туристической инфраструктуры, грузовых терминалов, морских портов, освоению месторождений, созданию высокотехнологичных производств на Камчатке, в Амурской, Сахалинской областях, Якутии, Приморском крае, Забайкалье.

«Инфраструктурная субсидия является одной из самых востребованных инвесторами дальневосточных мер поддержки. Оказание инфраструктурной поддержки таким бизнесам является очень важным элементом общей системы привлечения инвестиций на Дальний Восток. Сегодня такую меру поддержки получили крупнейшие проекты. И для них наличие данной поддержки было одним из важных факторов принятия решения делать свой проект именно на Дальнем Востоке, именно в режиме ТОР», – пояснил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Рассматривались изменения планов социального развития центров экономического роста регионов ДФО, касающихся мероприятий по созданию инфраструктуры ТОР. Начиная с 2022 года органами власти дальневосточных регионов реализуются мероприятия по созданию объектов инфраструктуры ТОР. В 2022 и 2023 годах бюджетам субъектов выделено более 10 млрд рублей на создание инфраструктуры территорий опережающего развития.

«Средства, выделяемые регионам в рамках президентской дальневосточной единой субсидии, идут в том числе на создание инфраструктуры ТОР. Создаём новые условия в тех точках, где идёт концентрация экономического развития. Мы помогаем резидентам строить дороги, ливневые канализации, прокладывать сети водоотведения, подключать проекты к тепло- и электросетям. В ответ получаем новые предприятия, рабочие места, налоги, уплаченные в бюджеты всех уровней. В этот раз есть специфика, которая заключается в том, что максимальное внимание будет уделяться проектам, которые направлены на реализацию мастер-планов 25 дальневосточных городов», – отметил Юрий Трутнев.

На заседании поддержано выделение в 2024–2025 годах дополнительных средств бюджетам регионов на общую сумму 3,5 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей в 2024 году и 1,8 млрд рублей в 2025 году, а также перераспределение уже одобренных ранее средств.

Амурской области будет дофинансировано создание инфраструктуры для реализации программы «Дальневосточный квартал» (строительство водозабора «Северный» и объектов водоотведения).

Республика Бурятия получит дополнительные средства на строительство автодороги к площадке АО «Свинокомплекс “Восточно-Сибирский„», автодороги с мостовым сооружением к площадке ООО «Бурятмясторг» и мероприятия по расселению граждан для реализации программы «Дальневосточный квартал».

Камчатскому краю предоставлены средства на создание центра военно-спортивной подготовки и дополнительное финансирование на создание «дальневосточного квартала».

Забайкальский край создаст инфраструктуру (систему теплоснабжения, ливневую канализацию и очистные сооружения) для складского комплекса Wildberries и реализации программы «Дальневосточный квартал» (технологическое присоединение к централизованным системам электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения).

Выделены дополнительные средства Хабаровскому краю на строительство производственно-административных зданий площадки «Парус» на ТОР «Хабаровск», создание инженерной и транспортной инфраструктуры на площадке «Ракитное» (внутриплощадочные сети, обеспечение транспортной инфраструктурой и проведение экспертной проверки) и строительство «дальневосточного квартала».

Чукотка получит финансирование на благоустройство промышленного парка «Анадырь». Сахалинская область получила дополнительные средства на укладку асфальтобетонного покрытия на дороге «Парковая».

В тот же день вице-премьер посетил новый портовый терминал, расположенный в Шкотовском округе, и провёл осмотр территории под сафари-парк центра «Амурский тигр» на острове Русский, в котором будут находиться хищники, неспособные выжить в дикой природе. Также Юрий Трутнев встретился с выпускниками второго потока программы «Муравьёв-Амурский – 2030». Программа «Муравьёв-Амурский – 2030» проходит на Дальнем Востоке второй раз. Она предназначена для подготовки нового поколения госслужащих – тех, кто обеспечит устойчивый экономический рост России в условиях жёсткой конкуренции и сложной геополитической обстановки.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI