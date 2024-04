Финансовые новости: IPO “Генетико” на Московской бирже исполнился год

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Торги акциями Центра генетики и репродуктивной медицины “Генетико” (GECO) на Московской бирже стартовали ровно год назад, 25 апреля 2023 года.

“Генетико” – одна из ведущих компаний генетических исследований на российском рынке (входит в состав холдинга ПАО “Артген биотех”, ранее – ПАО “ИСКЧ”).

История “Генетико” как эмитента на Московской бирже началась еще в 2020 году. Тогда компания разместила на площадке облигации, вошедшие в Индекс МосБиржи Облигаций Сектора роста.

Сегодня акции “Генетико” включены в Рынок инноваций и инвестиций – биржевой сектор для высокотехнологичных компаний, обладающих значительным потенциалом роста.

“Генетико” более 10 лет успешно ведет и расширяет свою деятельность в области генетических исследований, направленных на выявление, раннюю диагностику и профилактику генетических, онкологических и других социально значимых и орфанных заболеваний и научных исследований.

Внедряя инновационные решения в сектор здравоохранения, компания предлагает широкий спектр услуг как для врачей, так и для пациентов. Сегодня “Генетико” принадлежит более 20 патентов, при поддержке Института биоинформатики компания создала первую в России открытую базу данных генетических вариантов в российской популяции. В 2023 году компания запустила новое биотехнологическое направление – разработку геннотерапевтических препаратов для лечения орфанных заболеваний.

Поздравляем компанию с первой годовщиной листинга на Московской бирже!

Центр Генетики и Репродуктивной Медицины (ЦГРМ) “Генетико” – компания группы Артген биотех (МБ: ABIO), резидент Сколково и Технопарка Медтех. Genetico работает в области медицинской генетики и генетических исследований, внедряя в практику здравоохранения инновационные решения для диагностики, профилактики и лечения генетических и социально-значимых заболеваний.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы “Московская Биржа” входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

