Финансовые новости: Disaster recovery тестирование 18 мая 2024

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
18 мая 2024 года состоится disaster recovery тестирование торговых и клиринговых систем и подсистем фондового, денежного, срочного и валютного рынков Московской биржи.
Цель подобного тестирования – проверка переключения всех систем и пользователей на работу с резервным биржевым дата-центром.
Ориентировочное расписание тестирования:
Часть I. Начало торгового дня в Основном ЦОД:
- 10:00 – 10:30 – Подключение участников к торгово-клиринговым системам.
- 10:30 – 11:30 – проведение тестовых торгов на всех рынках.
- 11:50 – Эмуляция сбоя основного ЦОД: отключение внешнего сетевого доступа к ЦОД и сетевой связности между ЦОДами
- 12:00– Полное отключение Основного ЦОД.
Часть II. Продолжение торгов в резервном ЦОД:
- 12:30 – 13:00 – Подключение участников к резервному ЦОД (на данном этапе подключение из колокации в DSP и по ConnectME с точкой терминации в DSP будет недоступно, также будет недоступно подключение к сервисам FIFO Twime ASTS).
- 13:00 – 14:00 – Продолжение торгов на всех рынках, Резервный ЦОД работает, Основной ЦОД недоступен.
- 14:00 – Окончание торгов на Резервном ЦОД.
Часть III. Возврат конфигурации в штатный промышленный режим:
- 15:00 – 17:00 – Технологический перерыв.
- 17:00 – 18:00 – Проверка участниками возможности подключения к системам во всех ЦОД и по всем схемам подключения, включая колокацию. Окончание тестирования.
Для участия в тестировании просьба до 17:00 MSK 16 мая 2024 года прислать заявку по адресу help@moex.com, в которой должны быть указаны:
- Контактное лицо, ответственное за тестирование.
- Для срочного рынка:
- Брокер
- Логин и раздел, с которого будут производиться тесты
- IP адрес, с которого будет осуществляться доступ
Для логинов срочного рынка, подавших заявку на участие, пароль для шлюзов Plaza2 и терминалов на время тестов будет изменен на 12345. Просьба внести соответствующие изменения на время тестирования в файл client_router.ini и по окончании тестов вернуться на боевой пароль.
- Для фондового, валютного, денежного рынков:
- Идентификаторы пользователей.
- IP адрес, с которого будет осуществляться доступ в случае, если он отличается от текущих “боевых” для заявленных идентификаторов пользователей.
Если участие в тестировании не планируется, просим вас отключить от торговых систем шлюзы и терминалы во избежание загрузки тестовых данных.
Обращаем ваше внимание, что в ходе тестирования могут наблюдаться перерывы в доступности вэб-систем биржи, включая сайт (www.moex.com), информационно-статистический сервер (iss.moex.com), FTP-сервер, сервис внебиржевой отчетности (ОТС).
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
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