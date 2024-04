Финансовые новости: Объем сделок на внебиржевом рынке облигаций с центральным контрагентом превысил 2,5 трлн рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Совокупный объем сделок на внебиржевом рынке облигаций с центральным контрагентом (ЦК) превысил 2,5 трлн рублей с момента запуска сервиса два года назад – 25 апреля 2022 года. За этот период количество участников торгов, использующих сервис, выросло до 120 компаний, которые заключили более 30 тыс. сделок с облигациями.

В I квартале 2024 года доля таких сделок составила 16,4% от общего объема торгов на рынке облигаций, причем каждая четвертая сделка совершалась через голосового брокера. Предметами сделок стали свыше 300 ценных бумаг, которые не требуют листинга и обращаются на внебиржевом рынке среди квалифицированных инвесторов.

Среднедневной объем торгов на внебиржевом рынке облигаций с ЦК увеличился до 7,2 млрд рублей в I квартале 2024 года по сравнению с 2023 годом (6,8 млрд рублей).

Сервис внебиржевых адресных сделок с облигациями с центральным контрагентом (OTC с ЦК) стал доступен в апреле 2022 года. На текущий момент участники рынка и их клиенты могут заключать внебиржевые сделки с более чем тремя тысячами долговых ценных бумаг, в том числе без листинга. В сервисе OTC с ЦК участники подают и акцептуют твердые безотзывные оферты, а сделки проходят клиринг с ЦК, который обеспечивает расчеты.

Подробнее о сервисе можно узнать на сайте Московской биржи.

