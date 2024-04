Финансовые новости: Каждая четвертая операция в СБП – это оплата товара или услуги

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В I квартале 2024 года через Систему быстрых платежей (СБП) прошло более 2,5 млрд операций на общую сумму свыше 10,5 трлн рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорят данные Банка России.

Каждая четвертая операция, которую проводили через СБП с января по март 2024 года, была связана с оплатой товаров или услуг. Суммарно граждане потратили около 1,2 трлн рублей почти на 700 млн покупок. Эти значения превышают показатели I квартала 2023 года в три раза. Стабильно растет число торговых и сервисных предприятий, которые подключают оплату через СБП. На 1 апреля их насчитывалось свыше 1,6 млн, что на 10% больше, чем на начало текущего года. При этом количество малых и средних компаний, подключивших этот сервис, уже превышает пятую часть от всех зарегистрированных в стране. Фото на превью: Михаил Гребенщиков / РБК / ТАСС

