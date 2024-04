Финансовые новости: Банк России настраивает регулирование валютного риска

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России вносит изменения в регулирование открытых валютных позиций (ОВП) кредитных организаций.

Вводятся новый лимит на балансовые ОВП (в размере 50% от капитала) и критерии фиктивного и ненадежного хеджирования валютного риска. Эти меры призваны лучше балансировать валютную структуру активов и обязательств кредитных организаций и исключить занижение валютного риска. Пересмотрен порядок расчета ОВП, который теперь приближен к внутрибанковским экономическим подходам и учитывает фактическое влияние валютного риска на финансовый результат по международным стандартам (МСФО). Это облегчит кредитным организациям управление ОВП для соблюдения лимитов. Дополнительно Банк России скорректировал правила, по которым несоблюдение лимитов ОВП признается нарушением. Новый подход даст кредитным организациям больше времени для покрытия позиций, которые открылись в экстренных ситуациях в силу внешних причин. Банки будут обязаны применять новые подходы с 1 июля 2024 года (нормы о качестве хеджирующих сделок — с 1 октября 2024 года). Фото на превью: Yurchanka Siarhei / Shutterstock / Fotodom

