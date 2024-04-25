Финансовые новости: Банк России вносит изменения в расчет действующего норматива краткосрочной ликвидности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Изменения более полно отражают возможности привлечения системно значимыми кредитными организациями (СЗКО) ликвидности на российском финансовом рынке.

Это приведет к увеличению значения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ). В результате банки смогут легче выходить на целевые значения норматива за счет собственных возможностей (без использования безотзывных кредитных линий Банка России) после отмены послаблений, произошедших в марте этого года.

Значение НКЛ увеличивается за счет включения высоколиквидных активов:

— корпоративных облигаций c национальными рейтингами (пороговые уровни будут устанавливаться решением Совета директоров Банка России);

— высоколиквидных активов, внесенных в имущественный пул клиринговых сертификатов участия;

— депозитов в Банке России со сроком более 1 дня, которые могут быть востребованы досрочно.

Также уточняется порядок расчета притоков и оттоков денежных средств в связи с развитием финансового рынка и учетом накопленного опыта применения НКЛ.

Банки будут обязаны использовать уточненный порядок расчета с 1 октября 2024 года, но могут начать применять его и раньше, проинформировав Банк России.

В дальнейшем Банк России продолжит совершенствовать регулирование риска ликвидности. С 1 января 2026 года для СЗКО планируется внедрить новый национальный норматив краткосрочной ликвидности.

Фото на превью: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom