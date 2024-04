Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

23 апреля прошло заседание Ученого совета Государственного университета управления. На повестке было более 20 вопросов, касающихся направлений развития университета, а также рабочих моментов.

Начали заседание с вручения почетной грамоты Министерства науки и высшего образования РФ за значительные заслуги и добросовестный труд преподавателю и выпускнику ГУУ, ответственному секретарю Парламентской Ассамблеи ОДКБ Сергею Поспелову.

«Для меня это важная награда. Хочу сказать, что расцениваю ее как нашу общеуниверситетскую, а не мою лично, так как без работы в ГУУ ее бы не было. Кстати, сегодня ровно 20 лет, как я начал преподавать в ГУУ. А это тоже знак», — поделился Сергей Поспелов.

Ректор ГУУ Владимир Строев отметил важность работы преподавателя как внутри вуза, так и во внешних организациях и мероприятиях.

Благодарственным письмом совета Государственного университета управления за активное участие в спасательных операциях и помощи людям был награжден студент 1 курса магистратуры ГУУ, член Всероссийского студенческого корпуса спасателей Матвей Ульянов.

«Матвей не только активный член ВСКС, волонтер и студент, он также участвовал вместе с нами в доставке гуманитарной помощи бойцам СВО и помогал в ликвидации последствий масштабного пожара в «Крокус Сити Холл», — подчеркнул Владимир Строев.

В продолжении праздничной части ректор поздравил с днем рождения именинников апреля и вручил цветы и памятные подарки.

После награждений собравшиеся перешли к рассмотрению вопросов повестки.

Проректор Дмитрий Брюханов предложил создать Центр изучения и координации сотрудничества в научно-образовательной сфере, который будет способствовать развитию деятельности Евразийского сетевого университета, чей секретариат находится в ГУУ.

«На базе нашего университета уже третий год работает секретариат ЕСУ, ведется активная работа по организации мероприятий, сбору данных и их анализу. В целях ее централизации и масштабирования, на площадке ГУУ необходим специализированный Центр координации и сотрудничества», — заметил Дмитрий Юрьевич.

Владимир Строев также поддержал предложение.

«Идея изначально принадлежит заведующему кафедрой экономической политики и экономических измерений ГУУ, члену Коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергею Глазьеву. Мы ее доработали, изучили, обосновали и теперь готовы воплотить в жизнь», — рассказал Владимир Витальевич.

По предложению проректора Виталия Лапшенкова было решено провести конференцию работников и обучающихся ГУУ 5 июня 2024 года для рассмотрения ряда вопросов коллективного договора.

Проректор Мария Карелина проинформировала о результатах выполнения плана НИР и публикационной активности НПР ГУУ за 2023 год и рассказала о планах на 2024 год.

«За 2023 год объем выполнения научно-исследовательских работ вырос в 3 раза по сравнению с предыдущим годом, в том числе реализовано госзадание в области беспилотных авиационных систем, хоздоговор с ООО «Меркатор Калуга», проекты в сфере общественно-политических наук. В этом году уже выиграли конкурс на создание молодёжной лаборатории, подали большое количество заявок, в том числе от молодых ученых, и рассчитываем на продолжение роста в этой сфере», — заключила Мария Юрьевна.

Начальник Управления по организации приема абитуриентов Вадим Диких сообщил о ходе подготовки к приемной кампании по набору обучающихся на 2024/2025 учебный год по программам бакалавриата и магистратуры.

«Процедура поступления в 2024 году изменилась для целевиков, поступающих на программы бакалавриата, так как с этого года они подают документы в онлайн-формате с использованием сервиса приема «Поступление в вуз онлайн». Кроме того, работодатель должен будет подавать заявление о целевом приеме через платформу «Работа в России» с 1 мая, а абитуриентам, планирующим участие в конкурсе на целевое обучение, необходимо будет заранее оформить квалифицированную цифровую подпись на Госуслугах. Все правила и документы опубликованы, с нашей стороны университет уже готов консультировать и помогать абитуриентам готовится к поступлению, подготовка идёт по плану», — поделился Вадим Диких.

Директор Института информационных систем Ольга Писарева отчиталась о результатах работы института за 2023 год и перспективах развития на 2024 год.

«Количество выпускников нашего института постоянно растёт, что не может не радовать. Направления информатики неизменно пользуются спросом у абитуриентов. Кроме того, нами проводятся мероприятия по профориентации, мастер-классы и выезды, идет работа с регионами и школами, подготовлен портфель программ ДПО, наши студенты активно участвуют в различных конкурсах, где они неоднократно показывали достойные результаты», — рассказала Ольга Писарева.

Для масштабирования и развития работы с новыми территориями было решено создать в структуре Высшей школы бизнеса и технологий ГУУ Центр развития промышленности и предпринимательства на новых территориях РФ.

Кроме того, на заседании утвердили список кандидатур обучающихся на получение стипендии Президента РФ/Правительства РФ, приняли решения о создании в ГУУ Центра исследования развития индустрии моды, о присвоении учебным изданиям рекомендательных грифов Ученого совета и об утверждении новых программ дополнительного профессионального образования.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI