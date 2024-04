Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова приняла участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

В своём выступлении вице-премьер особо подчеркнула стратегический приоритет кадрового обеспечения экономики.

«Вопросы занятости и уровня заработной платы сегодня – это наш вклад в достижение стратегической национальной цели по обеспечению устойчивого роста доходов населения. От качества занятости, наличия квалифицированных специалистов, эффективности механизмов трудоустройства зависит решение задач по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета нашей страны», – сказала Татьяна Голикова.

В настоящее время рынок труда находится под влиянием долгосрочных трендов. В первую очередь – демографических. В число 30–39-летних входят молодые люди, рождённые в 1990-е годы, поэтому наблюдается устойчивое сокращение этой группы. При этом увеличивается доля работников в возрасте до 29 лет – демографическое окно возможностей. В связи с этим важна подготовка кадров в этой группе по востребованным на рынке труда специальностям и эффективная маршрутизация выпускников на предприятия.

Уровень участия в рабочей силе возрастов от 40 до 54 лет достиг максимума и по итогам прошлого года составил впервые 93%. В дополнение к этому увеличивается на 2,7 миллиона человек количество занятых, которые остаются в экономике в связи с повышением пенсионного возраста. Потенциал этой группы также необходимо использовать максимально эффективно.

Сегодня количество вакансий, заявленных на портале «Работа России», – более 1,8 млн. В перспективе до 2030 года прогнозная численность занятых в экономике составит 73,6 миллиона человек, и дополнительно экономике потребуется порядка 2,4 миллиона занятых.

Наибольшая потребность будет в отраслях обрабатывающих производств, транспортировки и хранения, здравоохранения и социального обслуживания, научной и исследовательской деятельности, ИT. Около 2 млн мест будут сосредоточены именно в этих пяти отраслях.

Не менее 1 миллиона квалифицированных специалистов потребуется подготовить для высокотехнологичных приоритетных отраслей в ближайшие пять лет.

«Национальный проект “Кадры„, который по поручению Президента России стартует с 1 января 2025 года, заложит систему управления кадровым обеспечением экономики. Основой для этого станет прогноз кадровой потребности экономики, который будет ежегодно уточняться. Уже собраны потребности свыше 84 тыс. организаций, в которых заняты почти 12 миллионов сотрудников», – отметила Татьяна Голикова.

Основными направлениями станут создание системы управления кадрами, поддержка занятости отдельных групп соискателей, создание условий для эффективного привлечения работников, подготовка кадров для отраслей экономики как в системе высшего образования, так и в системе «Профессионалитет».

«В этом году более 137 тысяч выпускников проекта “Профессионалитет„ впервые пополнят ряды высококвалифицированных специалистов нового формата. Благодаря тому, что работодатель стал равноправным участником образовательного процесса, ожидаемый уровень трудоустройства выпускников – 85%. К 2026 году “Профессионалитет„ охватит все 89 регионов страны. Сегодня в проект уже вошли 1,6 тыс. предприятий, а к 2030 году их количество увеличится до 6 тыс.», – подчеркнула Заместитель Председателя Правительства.

Одновременно по решению главы государства будет меняться инфраструктура вузов и колледжей. Планируется строительство новых учебных зданий и общежитий, капитальный ремонт действующих.

Обновлены подходы к подготовке инженерно-технических кадров. В каждом проекте технологического суверенитета по поручению Президента страны будет кадровый раздел.

В нацпроекте «Кадры» будут предусмотрены меры по вовлечению в экономику отдельных категорий потенциальных работников – это выходящие из декретных отпусков мамы, люди с ограниченными возможностями здоровья, лица старшего возраста.

Отдельное направление – повышение трудовой мобильности. Для этого предусматриваются инструменты содействия работодателям в привлечении кадров из других регионов.

Российский союз промышленников и предпринимателей, а также Федерация независимых профсоюзов присоединятся к работе Правительства по подготовке нацпроекта «Кадры».

Кроме того, в рамках съезда было подписано 15-е генеральное соглашение между сторонами социального партнёрства – работодателями, профсоюзами, Правительством.

Соглашение подписали президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, Министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В ходе реализации генерального соглашения на 2024–2026 годы стороны намерены содействовать достижению национальных целей развития России и решению задач по формированию её научного, технологического и продовольственного суверенитета. Особое внимание будет уделяться вопросам создания достойных рабочих мест, обеспечения потребности экономики в квалифицированных кадрах, обеспечения полной и эффективной занятости, повышения социального благополучия граждан.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI