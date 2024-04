Россия и Узбекистан заключили коммерческие соглашения в сфере топливно-энергетического комплекса и промышленности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Ташкенте состоялась Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия». В этом году впервые в истории выставка прошла в уникальном формате — B2R: бизнес — регионам. По словам организаторов, именно региональные инициативы в различных областях помогают углубить производственные и научно-технические связи, решить проблемы повышения качества и уровня жизни населения.

Общая площадь выставки составила 14,5 тыс. кв. м. На российской части была продемонстрирована продукция порядка 50 отечественных компаний, а также 14 регионов. Всего свои возможности и предложения о сотрудничестве представили более 200 компаний, в том числе ГК «Росатом», ГК «Ростех», АО «АвтоВАЗ», ГК «Современные транспортные технологии», АО «Химград» и другие.

Мероприятие открылось пленарной сессией «Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус», которую организовали специалисты Минэкономразвития России совместно с Минпромторгом России и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

С российской стороны в сессии приняли участие 168 представителей из 23 субъектов России, включая семь глав регионов.

«Дружеские отношения регионов наших стран являются крепким фундаментом взаимодействия России и Узбекистана, — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. — В 2023 году 78 российских субъектов наращивали торгово-экономические связи с хокимиятами Узбекистана. Совместный товарооборот между нашими странами увеличился более чем на 11% и составил порядка 823,1 млрд рублей».

Всего в Узбекистане на данный момент реализуется 98 инвестпроектов с российским участием на общую сумму 2,37 трлн рублей в легкой, химической и горнодобывающей промышленности, торговле, инфраструктуре, металлургии, автомобиле- и авиастроении, фармацевтике, энергетике, телекоммуникациях, логистике и нефтегазовой отрасли.

Пленарная сессия открылась приветственными обращениями глав делегаций: заместителя председателя Правительства России — министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева.

Спикеры подчеркнули, что особое место в контексте развития двусторонних отношений занимает межрегиональное сотрудничество.

Свердловская область выразила заинтересованность в наращивании взаимовыгодного партнерства с узбекистанскими коллегами. Губернатор Евгений Куйвашев отметил позитивную динамику товарооборота между Свердловской областью и Узбекистаном — увеличение более чем в два раза за последние пять лет. Среди значимых совместных проектов губернатор выделил модернизацию газотранспортной системы Узбекистана и строительство медно-обогатительной фабрики на Алмалыкском комбинате.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем выступлении сделал акцент на развитии промышленной кооперации и культурно-гуманитарного сотрудничества. «Активно развивается туризм, чему способствует наличие трех прямых авиарейсов между Казанью и узбекистанскими городами, — отметил он. — Татарстан реализует перспективные проекты в нефтегазовой отрасли, машиностроении и медицине. В Джизаке, например, на базе филиала Казанского федерального университета был открыт симуляционный центр медицины».

Отдельно обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о планах создания языковых центров на базе региональных педагогических университетов. В спектре интересов края также проекты в области нефтегазового оборудования и текстильной промышленности. Некоторые высокотехнологичные компании региона уже локализуют свое производство на территории Узбекистана, внедрены роботизированные комплексы, занимающиеся диагностикой труб.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин выразил заинтересованность в наращивании взаимовыгодного партнерства с узбекистанскими коллегами. В рамках мероприятия область презентовала стремительно развивающийся экспортный потенциал, в том числе в области высокотехнологичной продукции и образования. Губернатор рассказал о планах по открытию филиала Новгородского строительного колледжа на территории Узбекистана.

По итогам пленарной сессии было подписано шесть межрегиональных документов о сотрудничестве, а также коммерческие соглашения в сфере топливно-энергетического комплекса и промышленности.

23 апреля состоялось 9-е совместное заседание Российско-Узбекского и Узбекско-Российского деловых советов.

В рамках мероприятия обсуждены вопросы синхронизации российского и узбекского законодательства во внешнеэкономической сфере, развития сотрудничества в области сельского хозяйства, строительства, здравоохранения, а также искусственного интеллекта. Представитель Минэкономразвития России в Узбекистане Ильдус Халитов выступил с сообщением на тему продвижения российской продукции на рынок Узбекистана и мер господдержки отечественных предприятий.

По итогам совместного заседания подписаны три соглашения о сотрудничестве и партнерстве.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI