Преподаватель ГУУ выступил на международной конференции по вопросам безопасности

24 апреля в Санкт-Петербурге стартовала 12-я Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, на которой с докладом выступил ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ, преподаватель и выпускник ГУУ Сергей Поспелов.

Одной из самых серьезных угроз ХХI века остается международный терроризм, заявил на открытии встречи Президент Российской Федерации Владимир Путин.

По его словам, цель совершаемых в разных регионах мира терактов, за которыми стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран, – это подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды.

В ходе встречи обсуждается обеспечение информационной безопасности в условиях формирования полицентричного мироустройства. Также ожидаются дискуссии в рамках двух тематических круглых столов. Представители различных стран обсудят сотрудничество для противодействия нелегальной миграции, а также для защиты населения в условиях военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ Сергей Поспелов поделился законотворческим опытом Ассамблеи по обеспечению информационной безопасности в странах ОДКБ.

«Одной из основных задач Ассамблеи является гармонизация и унификация законодательства государств-членов на основе создания модельных (типовых) законов. Эти законы проходят межведомственное согласование и являются примером эффективного сотрудничества парламентов и органов безопасности наших стран», – отметил Сергей Поспелов.

Парламентской Ассамблеей ОДКБ принято 11 модельных актов в сфере обеспечения информационной безопасности – модельные законы «Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму» и «Об информационной безопасности», «Концепция плана действий и инструментариев в вопросах противодействия кибервызовам и угрозам» и другие.

Принимаемые Ассамблеей модельные акты и их отдельные положения активно используются в национальном законодательстве, а также в стратегических документах государств-членов ОДКБ.

Напомним, Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводится под эгидой Совбеза РФ с 2010 года. В 2023 году она проходила в Подмосковье, участие в ней принимали представители более 100 стран.

