Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Представители Государственного университета управления приняли участие в Российско-Китайской конференции по сотрудничеству и обмену в сфере образования, которая прошла в Москве.

Основной темой конференции стали вопросы, связанные с удовлетворением образовательных потребностей двух стран на различных уровнях и в разных категориях.

Среди спикеров были представители международных организаций, органов власти, дипломатического корпуса, деловых кругов, общественных организаций, деятели науки и культуры двух государств.

От Государственного университета управления в мероприятии участвовали начальник Управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко и китайские студенты бакалавриата Лю Тун и Чжоу Юй.

Открыл конференцию вице-президент Китайской ассоциации негосударственного образования и председатель совета директоров Шаньдунского профессионально-технического университета иностранных языков Бай Вэнхуэй.

Также в конференции принял участие первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам и декан факультета государственного управления МГУ Вячеслав Никонов.

Игорь Поляченко выступил с докладом о деловых стажировках для российских предпринимателей в Китайскую Народную Республику. Были рассмотрены такие аспекты, как передовой опыт организации стажировок, проблемы и перспективы интеграционных тенденций в сфере бизнеса и образования, а также разработку совместных многосторонних образовательных программ.

Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся создания стабильной платформы для общения и обмена опытом среди студентов и профессорско-преподавательского состава, углубленного сотрудничества в различных аспектах, таких как системы учебных программ, методы обучения и подготовка учителей и преподавателей.

Российско-Китайская конференция организована при содействии профильных правительственных ведомств, различных учебных заведений и предприятий Китая и России. Целями данной встречи являются не только развитие образования и просвещение обеих стран, но и укрепление дружбы и взаимного доверия между двумя народами.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI