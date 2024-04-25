Получи возможность обучаться в Иране по стипендиальным программам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Департамент международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования России информирует о возможности поступления российских граждан в университеты Ирана по образовательным программам высшего образования в рамках приемной кампании 2024/2025 учебного года.

Все конкурсные процедуры осуществляются иранской стороной.

Информация об условиях обучения в университетах Ирана и порядке подачи заявок размещена на сайте федерального государственного бюджетного учреждения «Центр развития образования и международной деятельности («Интеробразование»)» в разделе «Академическая мобильность – Программы». Здесь же можно найти информацию о других открытых программах, в частности о Стипендиальной программе имени Алимардан-бека Топчибашева (Азербайджанская Республика) и о Стипендиях университетов Тайланда.

По вопросам обучения в Иране необходимо обращаться в Посольство Исламской Республики Иран в Российской Федерации по тел.: +7 (495) 917-92-04 или адресу электронной почты: ruac.saorg@yandex.ru.

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