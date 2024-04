Политех удерживает второе место в главном медиарейтинге вузов страны

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Минобрнауки России опубликовало результаты рейтинга медийной активности вузов за март 2024 года. Уже несколько месяцев Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого держится на второй позиции в главном медийном рейтинге российских вузов .

M-RATE учитывает эффективность работы университетов в медийном пространстве по трём основным направлениям: работе со СМИ, с собственной аудиторией в группах и каналах во всех основных социальных сетях, с собственными сайтами. Рейтинг выходит ежемесячно и учитывает медийную активность 229 вузов, подведомственных Минобрнауки.

В рейтинге эффективности работы вузов со средствами массовой информации учитывается количество публикаций о вузе и его сотрудниках в региональных, федеральных и интернет-медиа, аудиторию этих источников, количество вышедших сюжетов на телеканалах, а также количество эксклюзивных новостей о вузе или его проектах, размещенных на ресурсах Минобрнауки России. Показатель эффективности работы вуза с социальными сетями учитывает наличие у вуза аккаунтов и работу в социальных сетях, а также траффик, приведённый на сайт университета из социальных сетей. В рейтинге эффективности работы вуза с сайтом учитываются такие факторы, как аудитория сайта, время, которое пользователи проводят на нём, количество посещений за месяц и др.

За такими высокими и стабильными результатами Политехнического университета стоит большой труд всех подразделений, которые отвечают за медийную активность вуза. Чтобы Политех был представлен во всех информационных ресурсах с помощью разных инструментов, системную работу проводит Управление по связям с общественностью.

Благодаря профессионализму сотрудников, нашей сплочённости и вере в то, что Политех — действительно один из лучших вузов нашей страны, нам удаётся достигать таких результатов. Мы фокусируем большое внимание именно на тех направлениях деятельности, которые учитываются в рейтинге. У нас хороший сайт, в котором не последнюю роль играет наша насыщенная новостная повестка. Ежедневно мы публикуем серьёзные материалы уровня федеральных информагентств. Второй аспект — это наша работа со средствами массовой информации. Мы выстроили очень плотное, дружеское, взаимовыгодное общение с лидерами российской информповестки , — рассказала начальник Управления по связям с общественностью Марианна Дьякова.

С «Российской газетой» команда УСО СПбПУ создала несколько мультимедийных проектов ко Дню Победы, а также связанных с экосистемой «Лепота». В ближайшее время выйдет проект, посвящённый фотоальбому «Флора и фауна Политехнического парка». На постоянной основе публикуются большие интервью ректора Андрея Рудского в «Российской газете». Также Андрей Иванович регулярно отвечает на вопросы журналистов из «РИА Новости», ТАСС и других СМИ. Кроме этого, Политех — самый представленный университет среди вузов Северо-Запада в наших региональных СМИ. Еженедельно выходят сюжеты на телевидении, рассказывающие о нашем университете.

Активно идёт работа с научными инфоповодами. Постоянно расширяется список экспертов, которые могут делиться компетентным мнением с журналистами. Новые изобретения и исследования — всё, чем так знаменит Политех, — становятся достоянием широкой общественности.

Сейчас вузы фокусируют внимание на работе с социальными сетями. В каждой из них Политех представлен особым образом. Сотрудники УСО тщательно соблюдают грань между развлечением, наукой, информацией о грядущих событиях.

“ВКонтакте” мы взаимодействуем с широкой целевой аудиторией, здесь у нас максимум постов с большим количеством охватами и максимальным прицелом на разные аудитории. “Дзен” является площадкой научпопа, близкого к серьёзной науке. Для нас это очень успешный кейс, который мы фактически за год с небольшим развили до ресурса высшего уровня, привлекающего большое количество новых подписчиков. В Телеграм-канале представлена больше студенческая аудитория. Также мы развиваем “RUTUBE” и “Одноклассники”. Нам удаётся в жесточайшей гонке удерживать высокую планку, потому что мы работаем индивидуально с каждым источником информации. Чтобы любой человек, который интересуется Политехом, смог найти для себя наиболее подходящий ресурс. Безусловно, мы стремимся выйти на первое место. Политех — это вуз, который всегда и во всём хочет быть первым. Это очень хорошее желание, потому что оно нас всё время мотивирует , — отметила Марианна Дьякова.

