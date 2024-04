Политех стал лучшим учебным центром прошлого года по версии «Базальт СПО»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В середине апреля в Москве разработчик отечественного программного обеспечения «Базальт СПО» провел партнёрскую конференцию с участием дистрибьюторов, интеграторов, реселлеров, технологических, сервисных и OEM-партнеров, а также авторизованных учебных центров. На неё обсуждалась стратегия развития партнерской экосистемы на ближайший год и подводились итоги 2023 года. Мероприятие завершилось торжественной церемонией награждения партнёров. По итогам прошлого года призерами в различных номинациях стали 30 компаний. СПбПУ третий год подряд признан лучшим учебным центром.

Участники конференции обменялись мнениями о планах сотрудничества, обсудили перспективы совместного развития и заслушали доклады об успешно выполненных проектах.

Авторизованные учебные центры заслуженно занимают важное место в партнёрской программе “Базальт СПО”. Эффективная подготовка квалифицированных специалистов, продвигающих и реализующих решения на базе дистрибутивов ОС “Альт”, является основой успешной работы всех частей большой партнерской сети. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого подтверждает звание лучшего авторизованного УЦ “Базальт СПО” и количеством слушателей, и качественным развитием программы сотрудничества , — рассказала руководитель программ обучения и сертификации «Базальт СПО» Мария Петрова

С 2020 года Политех является авторизованным учебным центром по продуктам «Базальт СПО», а осенью прошлого года в университете открыли первый в России Центр развития компетенций «Базальт СПО», где доступно не только обучение и повышение квалификации, но и сертификация преподавателей и специалистов. Сегодня повысить квалификацию в администрировании операционной системы «Альт» в СПбПУ можно на базе Высшей инженерной школы Дирекции непрерывного образования и маркетинговых коммуникаций. Подразделение предлагает 9 краткосрочных курсов и программу профессиональной переподготовки « Системное и сетевое администрирование ОС «Альт », в рамках которой можно освоить новую профессию всего за 10 месяцев.

Интерес к отечественным программным решениям растёт из года в год. В 2023 году у нас на курсах по продуктам “Базальт СПО” прошли обучение 1 040 слушателей, а Центр развития компетенций “Базальт СПО”, открытый в ноябре прошлого года, уже выпустил первых сертифицированных специалистов , — отметил руководитель авторизованного учебного центра на базе Высшей инженерной школы Евгений Орлов.

