Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе прошёл масштабный шахматный фестиваль GOOD CHESS. В турнире участвовали 356 игроков из 60 шахматных клубов, а ребят из детских категорий поддерживали более 400 родителей. Это добавило атмосфере соревнований тепла и радости.

Наши подразделения показали отличную командную работу для продвижения шахматного движения Санкт-Петербурга. Организовали мероприятие Дирекция непрерывного образования и маркетинговых коммуникаций, Институт физической культуры, спорта и туризма, студенческий спортивный клуб «Черные Медведи-Политех», Центр по работе с абитуриентами и, конечно, студенты-волонтёры.

Политехники выступили весьма успешно. Победителем в категории «Общий рапид (1500+)» стал студент ИКНК Никита Соколов, а Георгий Четвериков из ИММиТ разделил 2-4 место со спортсменами из Университета ИТМО и академического лицея «Физико-техническая школа» им. Ж. И. Алфёрова.

Шахматный фестиваль стал не только спортивным событием, но и отличным поводом для общения, обмена опытом и новых знакомств. Помимо соревновательной программы в Политехническом университете организовали также обзорные экскурсии.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI