Нефтяные вышки с дополненной реальностью, велошредер и фильмы под открытым небом. «Роснефть» обновила павильон на выставке «Россия»

Павильон «Роснефти» на ВДНХ откроется 26 апреля после проведенного обновления экспозиции.

Выставочное пространство, созданное по авторскому дизайн-проекту специально для Международной выставки-форума «Россия», разделено на тематические зоны, которые оснащены мультимедийными и интерактивными экспонатами. Почти две тысячи квадратных метров посвящены флагманским проектам и уникальным технологиям Компании.

В центре обновленной экспозиции – керн, образцы горных пород с бесценной для геологов информацией. В образцах, добытых в научных арктических экспедициях «Роснефти», можно рассмотреть окаменелости древних рыб и насекомых, и даже янтарь из Восточно-Сибирского моря – самого сурового в Северном Ледовитом океане. Возраст представленных пород – от 23 до 470 миллионов лет.

Интерактивную инсталляцию продолжает буровая вышка флагманского проекта «Восток Ойл». Переместиться на западную окраину полуострова Таймыр можно всего за пару секунд с помощью QR-кода – и своими глазами увидеть уникальную российскую разработку в действии. Модель оживает с помощью дополненной реальности – вокруг появляется спецтранспорт, газотурбинная электростанция, судна снабжения в порту и вахтовый городок. Для добычи нефти на «Восток Ойл» будет задействовано свыше 100 таких буровых установок, разработанных специально для суровых условий Крайнего Севера.

В павильоне также появилось пространство для творчества, которое будет интересно и взрослым, и детям. Гости экспозиции смогут оживить на «цифровом холсте» объекты «Роснефти».

Обновилась и уличная зона павильона Компании. Теперь здесь можно сыграть в шахматы или настольный теннис, отдохнуть на качелях. Среди спортивных активностей на открытом воздухе – велошредер. Крутя педали такого велосипеда, можно запустить процесс переработки пластика. Измельченная пластиковая крошка станет вторсырьем.

В зоне отдыха находится также летний кинотеатр под открытым небом, в котором будут проходить показы документальных фильмов, а также встречи с режиссерами. Организована и уличная выставка, на которой представлены фотографии производственных активов «Роснефти», а также кадры из научных экспедиций Компании.

Гурманам на заметку: как в павильоне, так и на улице традиционно можно попробовать самые популярные блюда сети АЗС «Роснефть». Ароматный фирменный кофе из Венесуэлы, свежеиспеченная выпечка и хот-доги, блины с разными начинками, куриные крылышки, картофель фри – все это и многое другое представлено в кафе «Зерно» в павильоне Компании и в фудтраках на улице. Для любителей перекусить на свежем воздухе организована также зона отдыха, оборудованная столами и стульями, лавочками, навесом.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ.

25 апреля 2024 г

