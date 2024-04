«Национальный проект “Семья” необходимо рассчитывать и обеспечивать как минимум до 2050 года»

Source: MIL-OSI Russian Language News

State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики" –

В Москве состоялась всероссийская конференция «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма». Ее организаторами стали Администрация Президента РФ и Институт демографической политики имени Д. И. Менделеева при участии Министерства труда и социальной защиты РФ. В работе конференции принял участие ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. Он сообщил, что тема демографической и семейной политики — одна из ключевых в плане научных исследований, которые ведет университет. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, заместитель Председателя Совета Федерации Инна Святенко, заместитель Председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова, первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, а также представители региональных органов исполнительной власти, науки, культуры и предпринимательского сообщества. Главным вопросом конференции стало восстановление многодетной семьи как социальной нормы.

Открывая конференцию, Игорь Щеголев зачитал приветствие президента России Владимира Путина. «Считаю тему вашего форума, проходящего в Год семьи, актуальной и востребованной. В его названии: “Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма” — заложено одно из главных, ключевых условий уверенного развития государства и нравственного благополучия общества», — считает глава государства. Владимир Путин подчеркнул, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей — приоритетная общенациональная задача. «И в этой масштабной, созидательной работе необходимо в полной мере использовать мощный, объединяющий потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации. Этому должны быть подчинены наши планы, проекты, инициативы в самых разных сферах: социальной политике и здравоохранении, просвещении и образовании, экономике и культуре, благоустройстве городов и посёлков», — говорится в приветствии. В пленарном заседании конференции принял участие ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. Он, в частности, рассказал, что тема демографической и семейной политики — одна из ключевых в плане научных исследований, которые ведет Высшая школа экономики. Ежегодно порядка 10 крупных исследовательских проектов связаны с демографической и семейной политикой.

По мнению ученых университета, политика содействия рождаемости, которую проводит правительство, в целом дает результаты. Но только стимулирующих материальных мер недостаточно — необходимо прежде всего принять меры к изменению культурного кода, чтобы семьи хотели рожать много детей, и культура многодетности стала повсеместной и осознанной. Но это задача, которую невозможно решить в рамках трехлетнего бюджетного цикла. Также нельзя за короткий срок переломить устойчивые демографические тренды. «Демография — это про людей, ей надо заниматься не три года за деньги — а всю жизнь по любви», — сказал он. Никита Анисимов полагает, что планирование должно быть долгосрочным, а «национальный проект “Семья” необходимо рассчитывать и обеспечивать как минимум до 2050 года». Ведь сегодняшние дети «станут взрослыми не через три года, когда закончится нынешний бюджетный цикл, не через пять лет, на которые мы проектируем национальный проект», отметил он. Ректор также полагает, что важно снимать барьеры для совмещения рождения детей, учебы и работы. Он поделился опытом ВШЭ и других вузов в данном вопросе. Например, если есть возможность, то женщин, родивших ребенка в период обучения в вузе, переводят с платного на бюджетное место. Многие университеты оказывают материальную помощь студенческим семьям и студенткам, у которых родились дети или которые встали на учет по беременности и родам. В Вышке и еще в 25 вузах открыты комнаты для кратковременного пребывания детей. С точки зрения поддержки многодетных семей, необходима грантовая программа для детей для получения профессионального образования. «Мы видим серьезный научно обоснованный запрос на поддержку многодетных семей на пути профессионального образования детей», — считает Никита Анисимов. По оценкам экспертов ВШЭ, чтобы полностью покрыть спрос многодетных семей на субсидирование платного образования потребуется 120 тыс. грантов в год, что обойдется бюджету в 8,4 млрд руб. Вышка, по словам ректора, собирается провести эксперимент с грантами в Липецкой области. «Думаю, мы многодетных в Липецкой области так сможем поддержать: что-то университет, что-то губернатор, где-то целевое (соглашение) подпишем. Будет мотивация совершенно другая», — рассказал он. Соглашение ВШЭ с областью может быть подписано до старта приемной кампании этого года. После завершения пленарной заседания, работа конференции продолжилась в специализированных секциях: «Патронаж как технология гармонизации демографических целей общества, государства, бизнеса и гражданина», «Корпоративные инвестиции в многодетность: правовые основания, платность, срочность, возвратность» и др. Состоялась также презентация «Индекса национальной силы», разработанного для независимой оценки уровня социально-экономического развития страны.

