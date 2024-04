Минэкономразвития: увеличение лимитов «Фабрики проектного финансирования» поддержит 7,5 трлн инвестиций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министерство экономического развития предлагает в этом году увеличить лимит «Фабрики проектного финансирования» по обязательному платежу ВЭБ.РФ (транш А) с 500 млрд рублей до 750 млрд рублей, что позволит поддержать инвестпроекты в рамках «Фабрики» стоимостью до 7,5 трлн рублей. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил на пленарном заседании Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Механизм «Фабрики» позволяет не только выдавать синдицированные кредиты, но и хеджировать процентный риск. Нам представляется важным расширить лимит «Фабрики» через увеличение обязательного транша ВЭБ.РФ с 500 до 750 млрд рублей. Это позволит поддержать инвестпроекты стоимостью до 7,5 трлн руб. Планируем также включить в «Фабрику» до конца года 10 проектов и одобрить еще 11, в том числе крупные ГОКи и проекты в газохимии», — отметил министр.

Цель государства – поддержать инвестиционный ритм, на это ориентирован широкий инструментарий поддержки, продолжил Максим Решетников: «С этого года к таксономии проектов техсуверенитета привязываем «Фабрику» проектного финансирования и инвестиционный налоговый вычет. Бизнес сможет компенсировать до четверти капитальных расходов на проект, сокращая выплаты по налогу на прибыль».

«Фабрика проектного финансирования» является эффективным инструментом поддержки инвестиционной активности. Программа предполагает выдачу кредитов на реализацию крупных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация «ВЭБ.РФ». Минэкономразвития является разработчиком изменений и куратором «Фабрики проектного финансирования» и осуществляет оценку выбранных для финансирования проектов, их структурирование, координацию участников проектов.

Минэкономразвития реализует меры государственной поддержки в виде субсидий на возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов и займов, направленные на страхование процентного риска проектов в рамках механизма. Ведомство актуализирует нормативные правовые акты, необходимые для финансирования проектов «Фабрики». Ранее, в апреле 2024 года, Правительство дополнительно расширило возможности инвесторов в рамках «Фабрики». Теперь она доступна и для кредитов под выкуп облигаций. Эта мера позволит защитить инвесторов от распространения санкционных рисков.

Дополнительно министр обратил внимание собравшихся на новый инструмент привлечения инвестиций — фонды акционерного капитала. Уже 2 фонда созданы совместно с ВТБ и Газпромбанком. «По сути, теперь есть механизм, позволяющий банкам напрямую инвестировать в промышленные проекты. Это невозможно было бы без поручительств ВЭБа. Предлагаем бизнесу активнее включаться, подавать заявки на софинансирование проектов», — призвал министр.

