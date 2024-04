Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Строительство моста через Обь в районе Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В районе Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» реализуется крупный проект мостового перехода общей протяжённостью более 45 км, включая мост через реку Обь длиной порядка 1,7 км. Данный объект строят с опережением графика. В настоящее время уже готовы все 16 опор сооружения, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Второй мостовой переход через реку Обь в районе Сургута станет для автономного округа самым крупным транспортным инфраструктурным объектом. Его значение нельзя переоценить как для города, так и для всего региона и России в целом. Объект, который возводим в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги„, имеет стратегически важное значение для обеспечения транспортной связи крупнейших в мире районов по добыче углеводородного сырья с регионами России и другими странами. Новый переход позволит перераспределить транспортные потоки, создать альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесных транспортных средств. Кроме этого, он возьмёт на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров: Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск, которые являются значимыми звеньями направлений Арктика – Азия и Северный широтный коридор. Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме. В настоящее время уже готовы все 16 опор моста», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что всего в рамках проекта дорожники построят участки автомобильной дороги общей протяжённостью более 40 км, 8 искусственных сооружений общей длиной порядка 2,3 км, включая мост через Обь длиной 1,7 км, три путепровода и четыре малых моста общей длиной порядка 322 м через реки Сухой Аган, Казённая и Полой.

По словам губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи Комаровой, общая строительная готовность объекта составляет порядка 40%. «В планах на текущий год – завершить земляное полотно автомобильной дороги, все работы по малым мостовым сооружениям, выполнить устройство асфальтобетонного покрытия на 30%. Как заказчик правительство автономного округа обеспечило необходимое опережающее финансирование проекта. На объекте ежедневно задействованы 130 единиц строительной техники и 700 человек», – сказала Наталья Комарова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI