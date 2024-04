Марат Хуснуллин: В Алчевске началось восстановление Донбасского государственного технического университета

Source: MIL-OSI Russian Language News

В новых регионах ведутся активные работы на ряде ключевых объектов учреждений высшего образования, которые готовят кадры в том числе для горно-металлургической промышленности и машиностроительной отрасли. Одним из таких является Донбасский государственный технический университет в городе Алчевске. В нём приступили к реализации масштабной программы восстановления вузовской инфраструктуры, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Благодаря трёхлетней программе у ДонГТУ появятся все условия для реализации своего потенциала как многопрофильного научно-образовательного и исследовательского центра Луганской Народной Республики. До конца 2026 года здесь предстоит отремонтировать и восстановить свыше 140 тыс. кв. м – это здания главного корпуса и ещё семи учебных корпусов, библиотеки, спорткомплекса, бассейна, а также лабораторный корпус, пять общежитий», – рассказал зампред Правительства.

Марат Хуснуллин добавил, что в 2024 году ремонтные работы затронут более 25 тыс. кв. м. Строители приведут в порядок помещения пяти учебных корпусов вуза, включая главный и лабораторный корпуса. Сейчас уже приступили к работам в зданиях студенческих общежитий, где заменят кровлю и инженерные системы, отремонтируют фасады и внутренние помещения.

Работы ведутся под контролем публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» в координации с Минобрнауки и Минстроем.

«Когда мы говорим о создании современной образовательной среды, то в том числе имеем в виду и комфорт проживания студентов в общежитиях. В программе предусмотрены ремонтно-восстановительные работы в пяти таких зданиях, что позволит Донбасскому университету расселить до 2 тысяч обучающихся», – прокомментировал генеральный директор публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

