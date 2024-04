Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе на базе Высшей школы проектной деятельности и инноваций в промышленности прошла III всероссийская учебно-научная конференция «I&Q Project: управление инновациями в условиях цифровой трансформации». В этом году участниками конференции, помимо СПбПУ, стали представители СУРГУ, ТУСУР, КФУ, КнАГУ, ТувГУ, ПГТУ, БГТУ «ВОЕНМЕХ», ИТМО и РАУ (г. Ереван, Армения).

Конференция становится стабильно ежегодной, с каждым годом всё большее количество участников интересуется как профессиональной, так и научной частью. Рады видеть среди участников и студентов, преподавателей СПбПУ, а также представителей других вузов России и мира , — отметил директор Высшей школы проектной деятельности и инноваций в промышленности Сергей Редько.

Цифры конференции

173 человека зарегистрировались на конференцию в качестве участников

109 работ прислано для рассмотрения программным комитетом в рамках научных секций

80 докладов представлено на онлайн-дне конференции в научных секциях

14 модераторов помогали докладчикам на секциях

11 часов суммарно длилась конференция

7 спикеров-экспертов из индустрии поделились знаниями в своих областях

Конференция прошла в смешанном формате: в пятницу, 12 апреля — очно в «Точке кипения — ФабЛаб» (с трансляцией для участников из других городов), в субботу, 13 апреля — в онлайн-формате.

В пятницу слово взяли спикеры из разных сфер

Александр Зубков, IT директор в Девирта поделился кроссконтекстными скиллами в управленческих профессиях.

Влад Петров, консультант и Ex-CTO компании Ex corp. поведал, как сделать так, чтобы работодатели были в вас заинтересованы.

Георгий Крайчик, генеральный директор компании Sixhands рассказал, кто такой хороший менеджер проектов, какие у него харды и софты.

День завершился забавной и познавательной Power Point Party. На ней участники узнали, например, о проектной деятельности в пословицах и поговорках.

В субботу также выступили эксперты

Юлия Билинкс, эксперт в управлении продуктами, ex-CPO, директор департамента и стратег в FinTech рассказала о продуктовом наборе и способах вхождения в профессию.

Антон Штульберг, Delivery Director в FinTech поделился мыслями про построение карьерного пути.

Наталья Луковникова, директор информационно-аналитического форсайт-центра ИППТ СПбПУ осветила форсайт-навыки, их ценность и применение в разных профессиях.

Мы очень благодарны спикерам из индустрии за то, что они с таким интересом и вовлеченностью участвуют в конференции. Когда мы только обсуждали идею конференции три года назад, сразу поняли, что хотим сделать её не только научной, но и профориентационной. В этом нам из года в год помогают спикеры из индустрии , — рассказала старший преподаватель Высшей школы проектной деятельности и инноваций в промышленности, член организационного комитета конференции Инна Селедцова.

На пленарном заседании представили лучшие доклады конференции.

«Проект «Метавселенная предпринимательства» — победитель конкурса «Студенческий стартап» (Ирина Романова, Ольга Уланова, Олег Недопекин, КФУ)

«Цифровые двойники как инструмент системы менеджмента качества» (Екатерина Мартынец, Александр Корниенко, СПбПУ)

«Cовершенствование подхода к процессу управления продуктом на примере компании АО „Роббо“» (Валерия Карелина, СПбПУ)

«Исследование стратегий управления правами на интеллектуальную собственность малых инновационных предприятий в кооперационных проектах» (Карина Лундаева, СПбПУ)

«Перспективы применения мультиагентного подхода для моделирования организационных систем» (Жанна Бурлуцкая, СПбПУ)

На секциях лучшими докладами стали

Секция «Управление в организационных системах»

Доклад «Оптимизация управления изменениями в корпоративной среде на примере организации Газпромнефть-ИТО с применением NLP и машинного обучения: путь к ускорению внедрения» Александры Ткаченко,

доклад «Анализ деятельности ИТ-компаний в сфере образования» Русланы Даниловой.

Секция «Математические модели принятия решений»

Доклад «Обзор методов оптимизации для задачи построения графика движения авиатранспорта» Лии Хабибуллиной.

Секция «Управление инновациями»

Доклад «Использование анализа информационных потоков для управления цифровой трансформацией» Алёны Филипповой.

Секция «Управление проектами и проектная деятельность»

Доклад «Анализ эффективности современных ИСУП для принятия управленческих решений в IT проектах» Дмитрия Орлова.

Секция «Управление продуктами»

Доклад «Концепция Jobs to Be Done в маркетинге» Елизаветы Чугуновой.

Секция «Управление качеством»

Доклад «Применение блокчейн-технологий для прозрачности и повышения качества товаров на маркетплейсах» Дениса Садыкова,

Доклад «Повышение качества процесса проведения судебной налоговой экспертизы» Ольги Соловьёвой.

В этом году мы получили рекордное количество заявок на выступление с докладом. Все заявки прошли предварительное рецензирование, а на самой конференции участники получили от модераторов ценные рекомендации для улучшений. На основании этих рекомендации им теперь предстоит представить доработанные тезисы , — отметил старший преподаватель Высшей школы проектной деятельности и инноваций в промышленности, член программного комитета конференции Алексей Гинцяк.

Тезисы докладов опубликуют в сборнике с индексацией в РИНЦ. Следующая конференция пройдет весной 2025 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI