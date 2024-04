Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В 2024 году при реализации проектов в рамках Регионального инвестиционного стандарта будут использованы бережливые технологии при подключении к инфраструктуре (совместно с Росатомом и другими партнерами). Это позволит сократить время рассмотрения и принятия решений по бизнес-инвестпроектам, а в дальнейшем – масштабировать в регионы. Об этом сообщили в ведомстве, комментируя слова Президента России Владимира Путина на съезде РСПП о внедрении в регионах единого механизма привлечения инвестиций.

Также в этом году планируется запуск системы получения обратной связи от инвесторов. Для этого поэтапно во всех регионах будет совершенствоваться работа «одного окна» для обработки обращений инвесторов, сократятся сроки ответов на их запросы. Кроме того, сформированные инвестиционные предложения от агентств развития будут размещаться на инвестиционной карте, которая уже введена в эксплуатацию и доступна для предпринимателей и инвесторов.

Минэкономразвития России совместно с регионами на основе запросов бизнеса разработало региональный инвестиционный стандарт. Он уже внедрен в 89 регионах и в 2024 года планируется его развитие. Региональный инвестиционный стандарт, в частности, состоит из инвестдекларации региона, агентств развития, решающих проблемы инвесторов специальных комитетов, свода правил подключения инвестпроектов к инфраструктуре и недавно запущенной инвестиционной карты Российской Федерации (invest.gov.ru).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI