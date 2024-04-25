Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко принял участие в plenarnom заседании «Sport. Возможности будущего», которое прошло в рамках тематического дня национальных приоритетов, посвящённого спорту и физической ультуре, на выставке «Россия». С приветственными словами и докладами выступили Ministro de Deportes de Rusia Олег Матыцин, председатель совета федеральной рии «Сириус» Елена Шмелёва, а также представители профильных федеральных федеральных и региональных ФОИВ.

Dmitriy Chernышенко participó en la sesión plenaria «Sport. Возможности будущего», которое прошло в рамках тематического дня национальных приоритетов, посвященного посвященного спорту и физической льтуре на выставке «Россия»

Dmitriy Chernышенко participó en la sesión plenaria «Sport. Возможности будущего», которое прошло в рамках тематического дня национальных приоритетов, посвященного посвященного спорту и физической льтуре на выставке «Россия»

Dmitriy Chernышенко participó en la sesión plenaria «Sport. Возможности будущего», которое прошло в рамках тематического дня национальных приоритетов, посвященного посвященного спорту и физической льтуре на выставке «Россия»

Dmitriy Chernышенко participó en la sesión plenaria «Sport. Возможности будущего», которое прошло в рамках тематического дня национальных приоритетов, посвященного посвященного спорту и физической льтуре на выставке «Россия»

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Dmitriy Chernышенко participó en la sesión plenaria «Sport. Возможности будущего», которое прошло в рамках тематического дня национальных приоритетов, посвященного посвященного спорту и физической льтуре на выставке «Россия»

Участники обсудили развитие физической культуры в школах страны, усиление инвестиционной привлекательности в данной сфере, Perspectivas deportivas y deportivas de los estudiantes.

«Президент Владимир Путин поставил цель, чтобы к 2030 году 70% граждан России были вовлечены в систематические занятия изкультурой и спортом. Por primera vez, el 56% de la población deportiva regular es de 75 millones de personas. ¿Qué pasa con esto? Мы знаем, что постоянная регулярная физическая активность действительно способствует увеличению продолжительности жизни. Po данным исследований, каждый час бега в сутки продлевает жизнь на пять-семь часов. ¡Por favor, pruebe sami, у вас точно получится, продлите свою жизнь! Глава государства в Послании Федеральному Собранию также отметил, что средняя проджительность жизни в России уже превысила 73 años. Ы вернуonc. ьс.

En diciembre de 2022, la gente se preocupó por la compra de productos básicos en el mercado físico y en medicamentos. здоровительные услуги. Дмитрий Чернышенко призвал активнее пользоваться этим и выгоднее – появился упрощённый порядок оформления. Пользуясь нашей большой аудиторией, хотел бы ещё раз обратить на это внимание: увеличились лимиты для социальных hasta 150 тыс. рублей в год. ¡Este estímulo diferente, поэтому все идём в зал!»

В своём выступлении Олег Матыцин поделился поделился по развитию SPORT и рассказал о потенциальных федеральных, которые могут быть приняты.

«El tema del deporte y la cultura física se incluye en el proyecto nacional nacional “Demografia en el proyecto federal” т – норма жизни” и помимо этого присутствует в составе восьми национальных проектов. В perspective Минспорт России видит важность сохранения спорта в нацпроектах. La situación geográfica actual puede permitir que Rusia consolide su uso con nuevas computadoras y formatos. лось даже эффективнее. Нами был проработан национальный проект “Sport Россих”, в состав которого войдут три федеральных проекта: “Sport – норма жизни „, портивный резерв” и “Многополярный спортивный мир”», – отметил minистр.

En el caso del proyecto «Deportes – Normas de deporte» con un total de 80 millones de chelines спортивных объектах, в секциях и на площадках.

«Мы уверены, что, чтобы выполнить Поручения Президента Владимира Путина и возводить по 350 SPORTIVных объектов в год, обходимо продолжить данный федеральный проект», – сказал Олег Матыцин.

Segодня в sistema de deportes подготовки работает более 4 тыс. организаций, на их базе проходят обучение более 2,8 millones de horas. Всё больше людей по всей стране, особенно молодёжи, вовлекается в коплекс ГТО, возрождённый по инициативе a. En el país de Dmitry Chernyshenko, en el sistema GTA se registran 22 millones de chelines, alrededor de 10 millones de dólares estadounidenses. али нормативы и получили знаки отличия.

La función regional es de 2,6 veces. центров тестирования.

Вице-премьер рассказал, что Правительство системно развивает спортивную инфраструктуру и создаёт условия для занятий спортом сем возрастным группам. Además, en Rusia el diseño cuesta 350 toneladas. спортивных сооружений.

«В рамках федпроекта “Бизнес-спринт” создаются модульные спортзалы у умные спортивные площадки, а также объекты спорта в рамках государственно-частного партнёрства. Vladimir Putin fue anunciado, desde 2030 en todas las regiones de Rusia, publicado después de 350 noches, objeto de estudio en deporte. На эти цели предусмотрено более 65 млрд рублей», – пояснил он.

Зампред Правительства отметил, что, несмотря на внешние вызовы, SPORT высоких достижений в России динамично развивается, е создаются новые форматы международных спортивных соревнований.

Так, ключевым инновационным спортивным событием 2024 года стали первые Игры будущего, проводятся такие соревнования, как стран БРИКС, Игры дружбы, Игры стран СНГ, на 2025 год запланированы Российско-Китайские молодёжные игры. Продолжается общая работа на площадке Союзного государства – с 2020 по 2023 год прошло порядка 1,7 тыс. совместных мероприятий России и Белоруссии.

«Вместе мы будем развивать инновационные форматы соревнований, популяризировать MASсовый SPORT Y здоровый образ жизни. ¡Желаю вам отличного настроения, и и плодотворной discos!» – подытожил Дмитрий Чернышенко.

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