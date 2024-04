Дмитрий Чернышенко: Конкурс «Ты в игре» в рамках федпроекта «Спорт – норма жизни» собрал более 5 тыс. заявок

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко принял участие в торжественной церемонии награждения победителей четвёртого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Мероприятие прошло на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, на нём также присутствовали Министр спорта Олег Матыцин, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина и другие эксперты конкурса и почётные гости. Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

«Конкурс “Ты в игре„ проводится уже четвёртый год. О том, что это масштабное движение, говорит количество номинантов: за всё время конкурса было подано более 16 тыс. заявок, а отдельно только в этом году получено более 5 тыс. Это очень важно, потому что в конкуренции как раз и рождаются победители. И конечно, такие ролевые модели, как олимпийские спортсмены, нужны для того, чтобы принять решение вести активный образ жизни. Федпроект “Спорт – норма жизни„, в рамках которого проводится конкурс, – отличный инструмент. Но для того, чтобы заниматься физкультурой, нужны, конечно, условия. Государство многое для этого делает. Президент Владимир Путин поставил цель, чтобы к 2030 году 70% наших граждан регулярно занимались физической культурой и спортом. Новые виды спорта, уникальные форматы соревнований, а также инфраструктура, инвентарь и креативные идеи – всё это необходимо, чтобы достичь поставленной главой государства цели», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Он также совместно с серебряным призёром Олимпийских игр Евгенией Медведевой наградил обладателя гран-при конкурса – им стал проект «Рождён в России: сибайк – новый вид спорта» (Ярославская область).

«“Ты в игре„ – это не просто конкурс, это активный образовательный процесс, который предполагает новые идеи, взаимообогащение и изучение опыта других. Более 16 тыс. проектов были представлены за эти годы, более 15 миллионов граждан вовлечены в спорт благодаря вашим инициативам. Это всё позитивно сказывается на реализации федерального проекта “Спорт – норма жизни„ национального проекта “Демография„. Рад, что в конкурсе участвуют абсолютно все возрастные категории и социальные группы. Разнообразие проектов тоже вдохновляет: семейный спорт, беговое движение, фестивальное движение, телевизионные шоу. Все средства хороши для того, чтобы мы ощутили радость от занятий спортом, радость от общения, в котором нет проигравших», – сказал Олег Матыцин.

Министр пожелал, движению стать ещё более массовым, чтобы радоваться победам друг друга и тому, что страна развивается, при этом спорт является важным фактором её стабильного развития.

Участниками четвёртого сезона стали авторы 5060 проектов. Лидеры по количеству участников – Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Нижегородская области, Республика Татарстан, Новосибирская область, а также Краснодарский и Красноярский края.

Самая популярная из основных номинаций конкурса – «Дети в спорте», на втором месте – «Точка старта», далее следуют «Безграничные возможности», «Масштаб» и «Трансформация в спорте». В номинациях от партнёров конкурса лидером стал «Спортивный туризм», на втором месте – «Медиа», на третьем – «Корпоративный спорт». Абсолютным лидером по количеству проектов стал футбол. В топ-10 по популярности вошли также плавание, лёгкая атлетика, баскетбол, бег, бокс, волейбол, спортивный туризм, адаптивный спорт и фитнес.

В финал четвёртого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» вышло 35 проектов из 19 регионов России. Победители в каждой из пяти основных номинаций получили по 300 тыс. рублей, а гран-при составил 1 млн рублей.

Победителями в основных номинациях стали:

• «Масштаб» – «Российский профессиональный тур по диск-гольфу» (Свердловская область);

• «Точка старта» – «Регби за забором» (Архангельская область);

• «Безграничные возможности» – Step2Wake (Санкт-Петербург);

• «Дети в спорте» – «Инклюзивный проект: Адаптивный твирлинг. Праздник возможностей» (Московская область);

• «Трансформация в спорте» – «Рождён в России: сибайк – новый вид спорта» (Ярославская область).

Победители специальных номинаций:

• «Корпоративный спорт» – «I Всероссийская спартакиада работников Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) “Игры титанов„» (Красноярский край);

• «Спортивный туризм» – «Спортивно-туристический фестиваль “Крокодилиада„» (Московская область);

• «Медиа» – «Команда Dream Team» (Екатеринбург).

Победители в партнёрских номинациях:

• «Безграничные возможности» (Iron King) – «Границ нет. Есть возможности» (Удмуртия);

• #НашСпортЗдесь («Триколор») – проект «Олотау йыйыны» (Республика Башкортостан);

• «Дети в спорте» (НО «БФ “Мантера„») – «Международный детский хоккейный лагерь “Звезда хоккея„» (Краснодарский край).

Также в рамках конкурса прошло народное голосование, в котором участвовали 255 полуфиналистов. Победителем с 5549 голосами стал Региональный туристский фестиваль имени Юрия Белоусова (Татарстан). Второе место – у Мультиспортивной детской лиги из Липецкой области, набравшей 3562 голоса. Третьим призёром стала Многофункциональная платформа для проведения соревнований по спортивному программированию «Фонкод» (1963 голоса).

Конкурс «Ты в игре» направлен на выявление и поддержку креативных спортивных инициатив, соответствующих целям федпроекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», популяризацию массового спорта и здорового образа жизни, а также вовлечение как можно большего количества людей в регулярные занятия физической культурой и спортом.

