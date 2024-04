Дмитрий Чернышенко: Более 100 тысяч специалистов ФМБА России создают прорывные решения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников расширенного заседания итоговой коллегии ФМБА России

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников расширенного заседания итоговой коллегии Федерального медико-биологического агентства.

Мероприятие проходит в Федеральном центре мозга и нейротехнологий. На нём обсуждают итоги работы ФМБА за прошлый год и планы на 2024 год.

«Президент Владимир Путин поставил задачу – обеспечить технологический суверенитет России. И её сегодня успешно решаете вы, коллектив ФМБА, более 100 тысяч специалистов. Вы создаёте прорывные решения в разных областях. Это атомная и ядерная энергетика, космические и глубоководные исследования, физическая и химическая сферы», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что одно из приоритетных направлений работы Федерального медико-биологического агентства – наука и инновации. Он напомнил, что, по информации ФМБА, данное направление составляет примерно 70% деятельности организации. Например, в 2023 году были предложены уникальные методики определения вредных химических веществ и разработаны новые линейки вакцин, в том числе против гриппа, аллергии, онкологии.

Также Дмитрий Чернышенко подчеркнул достижения ФМБА в области спортивной медицины и цифровизации. Агентство внедрило нейротехнологии для скорейшего восстановления спортсменов сборных команд России после соревнований. На Играх будущего в Казани его сотрудники впервые в истории организовали медицинское сопровождение участников киберспортивных дисциплин.

«ФМБА всегда, а сегодня особенно, в авангарде цифровизации здравоохранения. Под эгидой агентства создана Единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система. Она объединяет все подведомственные организации в общий цифровой контур. ФМБА также развивает две федеральные государственные информационные системы в сфере донорства крови, костного мозга и стволовых клеток», – добавил зампред Правительства.

Вице-премьер отметил, что перечисленные достижения – лишь часть масштабной работы, которую ежедневно ведут сотрудники агентства. Впереди – большие планы и важные задачи.

В ходе заседания с расширенным докладом выступила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

«Дорогие коллеги, ваша самоотверженная высокопрофессиональная работа, которая является дополнением к ежедневному труду врача, – не только залог высокого уровня медицинской помощи, но и гарантия постоянного развития и совершенствования, внедрения новых методов и технологий», – обратилась она к сотрудникам Федерального медико-биологического агентства.

Вероника Скворцова подвела итоги прошлого года и обозначила цели на 2024 год. Главными результатами ФМБА России в 2023 году стали достижения в области инновационных разработок, иммунобиологии и создании вакцин. В ближайшее время ожидается регистрация вакцины от гемофильной инфекции типа В. Успешно прошла преквалификацию ВОЗ противогриппозная вакцина. Разработан ряд новых препаратов, тест-систем, аллерговакцина и многое другое.

Кроме того, руководитель ФМБА рассказала о работе агентства по направлениям цифровой трансформации, развития спортивной медицины и медико-биологического обеспечения спортивных событий.

В мероприятии принимают участие представители федеральных органов власти, государственных корпораций и крупнейших научных центров, ведущие специалисты в области медицины.

Помимо заседания коллегии, они посещают выставку «ФМБА России: технологии, инновации, здоровье». Экспозиция создана при помощи технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности. Она рассказывает о важных исследованиях и разработках агентства.

