Денис Мантуров принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

Под председательством Президента России Владимира Путина состоялось пленарное заседание съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). С докладом выступил Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Приветствуя участников пленарного заседания, Владимир Путин отметил работу РСПП: «У РСПП всегда есть своя чёткая, сбалансированная, как правило, позиция и конкретные предложения, как сделать национальное развитие более устойчивым и динамичным, чтобы это развитие вело не только к повышению конкурентоспособности нашей экономики, но и к улучшению качества жизни граждан, повышению доходов российских семей. Рассчитываю, что сегодня в ходе запланированной дискуссии мы обязательно обсудим задачи, которые требуют совместных усилий государства, общества и бизнеса».

Как рассказал Владимир Путин, по итогам 2023 года ВВП России прибавил 3,6%, а за первые два месяца текущего года показатель вырос в среднем на 6%. При этом показывает рост и промышленное производство: за январь – февраль 2024 года – на 6,6%. Также за первые два месяца текущего года оборот розничной торговли оказался на 10,7% выше по сравнению с 2023 годом.

В рамках выступления Владимир Путин обозначил основные задачи для повышения инвестиционного климата и достижения технологической независимости.

«В предстоящие шесть лет нам нужно кардинально, на десятки процентов увеличить объём промышленного производства. Причём новые предприятия, в том числе высокотехнологичные, по критически важным направлениям, должны появляться буквально повсеместно. Компании, которые реализуют индивидуальные проекты, независимо от региона присутствия, уже могут использовать особые меры поддержки – так называемое промышленное меню, выбрать соглашения о защите и поощрении капиталовложений, специальные инвестконтракты, кластерную инвестиционную платформу и так далее. Будем расширять эти возможности бизнеса, в том числе направим дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки, докапитализируем такой значимый, востребованный механизм, как Фонд развития промышленности. Его капитал вырастет почти в два раза – на 300 млрд рублей. Этот ресурс будет нацелен на поддержку именно высокотехнологичных проектов. И конечно, надо, что называется, в онлайн-режиме отслеживать эффективность этих и других инструментов, донастраивать их, делать более гибкими и удобными на основе обратной связи с бизнесом, с руководителями регионов», – рассказал он.

Владимир Путин обозначил, что к 2030 году необходимо повысить объём внутренних затрат на НИОКР не менее чем до 2% ВВП. Причём движущей силой призваны стать вложения частного бизнеса – их объём должен увеличиться как минимум вдвое.

Помимо этого, Президент России Владимир Путин отметил необходимость обеспечения притока в экономику квалифицированных кадров, готовых осваивать новые производственные и управленческие технологии.

«Надо раскрыть этот колоссальный потенциал России, дать возможность нашим талантливым учёным, инженерам, предпринимателям, рабочим кадрам в полной мере проявить себя», – отметил он.

В ходе доклада вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о развитии государственно-частного партнёрства в целях достижения технологического суверенитета. Несмотря на растущее внешнее давление, как отметил он, увеличилось производство практически во всех отраслях обрабатывающей промышленности. Рекордными стали объёмы инвестиций в основной капитал, по итогам 2023 года их рост в обработке превысил 19%, что отражает активное вовлечение предприятий в проекты технологического суверенитета.

«Хотел бы с этой трибуны поблагодарить индустриальный бизнес за ответственную, кропотливую работу в непростых условиях санкций, волатильности курса национальной валюты, точечного повышения фискальной нагрузки и возросшей ставки Центрального банка. Эти издержки продиктованы особым моментом, через который проходит наша страна. И все здесь отлично понимают причины принятия Правительством тех или иных временных решений. Такая балансировка приоритетов и возможностей позволяет сконцентрировать ресурсы на самых важных направлениях. Не секвестрируя, а, напротив, увеличивая по ним объёмы государственной поддержки», – подчеркнул вице-премьер – глава Минпромторга.

В частности, в прошлом году государство направило более 145 млрд рублей на НИОКР, Фонд развития промышленности выдал 276 льготных займов суммарно на 142,5 млрд рублей. За 10 лет работы ФРП поддержал реализацию уже почти 1,6 тыс. проектов на 525 млрд рублей.

«С учётом поручения Президента о ритмичной докапитализации фонда, нет сомнений, его вес среди институтов развития будет только продолжать расти», – сказал Денис Мантуров.

Также остаётся востребованным механизм специальных инвестиционных контрактов – в прошлом году было заключено 15 СПИК на 415 млрд рублей. Вдвое больший приток средств в индустриальный сектор ожидается за счёт уже отобранных проектов кластерной инвестиционной платформы, на сегодня их – 38 на 810 млрд рублей.

«Помимо обозначенных общесистемных инструментов у нас работает широкий спектр сугубо отраслевых механизмов поддержки. Они частично компенсируют ключевую ставку. А спросовые программы позволяют гибко реагировать на колебания цен, сглаживая влияние инфляции на деловой климат», – обратил внимание вице-премьер – глава Минпромторга.

Денис Мантуров отметил роль компаний малого и среднего бизнеса в реализации проектов технологического суверенитета. Ярким примером стала промышленная ипотека.

«Пользователями промипотеки преимущественно являются как раз субъекты МСП – это 82,5% займов. Всего по этому инструменту выдано более 830 льготных кредитов. И это позволило вовлечь в хозяйственный оборот около 4 млн кв. м индустриальной недвижимости. В целом льготные программы обеспечили опережающий рост кредитования малого и среднего бизнеса. В прошлом году темпы составили около 40% на фоне снижения и без того минимальной доли просрочки. То есть предприятия МСП чувствуют себя достаточно стабильно и готовы расширять своё участие в проектах промышленной кооперации. Тем самым за последние два года у нас сформированы условия для восполнения недостающих звеньев производственных цепочек», – сообщил Денис Мантуров.

В ходе своего выступления вице-премьер также отметил перечень структурных ограничений роста, на преодоление которых необходимо сделать особый акцент. Среди них – нехватка отечественного технологического оборудования, наращивание базовых цепочек от сырья до конечной продукции в мало- и среднетоннажной химии, нехватка кадров в отраслях промышленности.

