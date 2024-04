Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Представители Департамента торговых переговоров Минэкономразвития России приняли участие во втором заседании Рабочей группы G20 по торговле и инвестициям, которое прошло под председательством Бразилии 24-25 апреля в г. Бразилиа.

Центральной темой встречи стало обсуждение шагов для выполнения решений, принятых на прошедшей в феврале этого года в г. Абу-Даби 13-й Министерской конференции Всемирной торговой организации. Эксперты рассчитывают на активизацию дискуссий по ключевым переговорным направлениям – реформе органа по разрешению споров, рабочей программе по сельскому хозяйству, рыболовным субсидиям.

Значительная часть обсуждения была посвящена вопросам взаимосвязи торговли и устойчивого развития, в том числе в контексте помощи экономическому развитию стран. Участники обсудили потенциальные эффекты, которые торговые меры могут оказывать на все три составляющие устойчивого развития – экономическую, социальную и экологическую. Согласно позиции российских представителей, сохранение многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации, необходимо для достижения устойчивого и инклюзивного развития. Соблюдение этих правил – обязательное условие для обеспечения прозрачной и предсказуемой торговой среды.

«Противоречащие правилам ВТО односторонние торговые ограничения, такие как ПКУМ ЕС, разрушают многостороннюю торговую систему. Члены Г20 должны фокусироваться на торговых практиках, которые по-настоящему нацелены на достижение устойчивого развития: меры, направленные на облегчение торговли сельскохозяйственной продукцией, или меры по обеспечению технологической нейтральности при «зеленом переходе» – отметили в российской делегации.

Члены Рабочей группы также обсудили практику включения положений об устойчивом развитии в инвестиционные соглашения. Они отметили, что такие положения – новая, но начинающая набирать популярность тенденция. Большинство участников группы сошлись во мнении, что внедрение таких положений в инвестиционные соглашения требует поиска баланса между упрощением процедур инвестирования и сохранением права получающего инвестиции государства отстаивать свои интересы в сферах экологии, жизни и здоровья людей. По мнению российских экспертов, также важно избежать риска принятия скрытых протекционистских мер под предлогом достижения устойчивого развития.

Эксперты затронули вопрос повышения вовлеченности женщин в мировую торговлю. Этому могут способствовать текущие условия на мировых рынках, такие как рост сектора услуг, распространение новых технологий и рост электронной торговли.

Ожидается, что эти темы будут в фокусе повестки встречи Министров торговли и инвестиций G20, которая пройдет 24 октября в г. Бразилиа. Работа Группы будет продолжена в течение предстоящих двух встреч с прицелом на составление и принятие итоговых документов к встрече Министров.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI