В павильоне «Роснефти» на ВДНХ стартуют Дни ДНК

Source: MIL-OSI Russian Language News

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В обновленном павильоне «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 26 апреля начнутся Дни ДНК. Тематические дни, приуроченные к одноименному профессиональному празднику, продлятся до 28 апреля.

В апреле 1953 года ученые смогли расшифровать структуру дезоксирибонуклеиновой кислоты, в которой заложена вся наследственность живых организмов. Это было фундаментальное открытие, заложившее основу для других прорывных исследований и обеспечившее более полное понимание особенностей человеческого тела.

Спустя более чем 70 лет все желающие могут прийти в павильон «Роснефти» и послушать лекции ведущих российских ученых-генетиков. Сотрудники Центра полногеномного секвенирования расскажут посетителям о связи генетических маркеров и здоровья, о переходе от биоинформатики к управляемой биологии, о современных методах диагностики заболеваний, о древней ДНК, а также о том, как связаны наследственность и спорт.

27 апреля врач-генетик Ирина Жегулина прочитает для посетителей свою лекцию «Что смогла дать генетика за последние 20 лет для простого человека?», а 28 апреля на площадке Компании выступит заслуженный артист России Денис Юченков с репертуаром из спектакля «Песни с нашего двора».

Кроме того, гости павильона смогут принять участие в тематических викторинах, посмотреть интервью руководителя Центра полногеномного секвенирования и узнать о Национальной генетической инициативе «100 000+Я».

НК «Роснефть» – основной технологический партнер Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. В рамках реализации программы создан Центр полногеномного секвенирования. Это научная площадка для поиска и внедрения новейших решений в области генетики, оснащенная передовым оборудованием, собственной инженерной и ИТ-инфраструктурой.

При поддержке «Роснефти» Центр занимается реализацией генетической инициативы «100 000+Я». В рамках данного проекта основной задачей Центра является расшифровка и систематизация геномов россиян для выявления предрасположенностей к тяжелым генетическим заболеваниям. По итогам масштабного добровольного исследования будет создана база данных ДНК 100 тысяч россиян и определены референсные геномы разных этнических групп. Вся информация Центра будет храниться на находящихся в России серверах. Возглавляет проект один из ведущих мировых ученых в области молекулярной биологии, доктор биологических наук, профессор Константин Северинов.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных событиях в павильоне Компании и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

25 апреля 2024 г

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