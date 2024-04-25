В ГУУ прошел третий межвузовский хакатон «Технологии городского развития»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
С 22 по 24 апреля 2024 года в Государственном университете управления состоялся хакатон «Технологии городского развития» в рамках IV Всероссийского межвузовского форума «Искусство управлять: наука, практика, проектные технологии».
В мероприятии приняло участие более 50 студентов различных направлений подготовки из ГУУ, РУТ (МИИТ), МГСУ, РГУТИС и МИРЭА – РТУ.
В организационный комитет конкурса вошли представители Управления акселерационных программ и проектного обучения ГУУ: Евгений Титов; Ирина Милькина; Анастасия Лобачёва; Екатерина Илларионова. Все 3 дня в качестве фасилитаторов с командами работали студенты 1, 2 и 3 курса программ «Государственное и муниципальное управление», «Урбанистика и управление городом» и «Менеджмент организации».
Целью хакатона стало решение управленческих задач от бизнес-партнёров, в числе которых выступили проектный офис федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды России, ГБУ «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства», Фонд «Транспортные инновации Москвы», Центр муниципальной экономики, Точка кипения ГУУ, Роскачество и ГК «ВЫСОТА-СЕРВИС», для развития профессиональных компетенций студентов и стимулирования интереса молодежи к разработке и участию в реализации городских программ и проектов.
Особенностью мероприятия стал оригинальный подход в формировании мультикомпетентностных межвузовских команд, участники которых обладали навыками в различных областях знаний и изначально были не знакомы друг с другом.
Студенты в рамках хакатона не только работали над реальными проблемными кейсами от партнёров, но и участвовали в образовательных мастер-классах, помогающих участникам познакомиться друг с другом, сформировать команды и успешно презентовать свои проекты.
В последний день мероприятия участники представили свои проекты экспертному жюри, состоящему из представителей партнёров мероприятия.
Победителем хакатона стала команда, работавшая над кейсом от Фонда «Транспортные инновации Москвы», в составе:
- Глеб Гантов (РУТ (МИИТ))
- Александра Дацковская (МГСУ)
- Даниил Коршунов (ГУУ)
- Денис Миронов (ГУУ)
- Карина Наконечная (ГУУ)
- Полина Прудникова (ГУУ)
- Данила Смирнов (ГУУ)
Второе место заняла команда, работавшая с кейсом от Центра муниципальной экономики (ЦНИС), в составе:
- Алина Бабич (ГУУ)
- Олег Беззубкин (МИРЭА – РТУ)
- Дмитрий Гадалов (РУТ (МИИТ))
- Ульяна Сорокина (РГУТИС)
- Елизавета Тулупова (ГУУ)
- Ольга Учеваткина (РГУТИС)
Третье место разделили 2 команды:
Команда, работавшая с кейсом от Точки кипения ГУУ, в составе:
- Кирилл Галин (ГУУ)
- Александра Краевская (РУТ (МИИТ))
- Алиссия Омилянчук (ГУУ)
- Леонид Полищук (МГСУ)
- Даниил Привезенцев (МИРЭА – РТУ)
- Никита Смирнов (ГУУ)
- Гаврила Старых (ГУУ)
- Арсан Цушба (РУТ (МИИТ))
Команда, работавшая с кейсом от ГБУ «МАЦ», в составе:
- Роман Вавейкин (МГСУ)
- Полина Глыбина (РГУТИС)
- Екатерина Евдокина (ГУУ)
- Анна Зуева (РУТ (МИИТ))
- Максим Ильяшенко (МИРЭА — РТУ)
- Кирилл Мазитов (ГУУ)
- Михаил Цилюрик (РУТ (МИИТ))
В номинации «Решение экологических проблем» с кейсом от проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды России победила команда в составе:
- Максим Андрушкевич (МИРЭА – РТУ)
- Яна Барботько (ГУУ)
- Евгений Воронцов (ГУУ)
- Лилия Горячева (МГСУ)
- Михаил Зорин (ГУУ)
- Андрей Литвиненко (РУТ (МИИТ))
- Матвей Палилов (ГУУ)
Номинация «Готовность к внедрению» досталась команде, работавшей с кейсом от Роскачества, в составе:
- Анастасия Баркова (РГУТИС)
- Алена Петрова (ГУУ)
- Анастасия Николаева (ГУУ)
- Денис Поздняков (ГУУ)
- Полина Садекова (МГСУ)
- Дарья Чугунова (МИРЭА – РТУ)
Номинацию «Стремление к эффективности» вручили команде, работавшей с кейсом от ГК «Высота-сервис», в составе:
- София Колямина (РУТ (МИИТ))
- Павел Макаров (МИРЭА — РТУ)
- Анастасия Надирова (ГУУ)
- Магомеднаби Садыков (МГСУ)
- Анастасия Федун (ГУУ)
- Даниил Храмов (РУТ (МИИТ))
- Юлия Шаркова (ГУУ)
Поздравляем всех участников хакатона с полученными наградами и желаем дальнейших успехов!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 25.04.2024
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