В ГУУ прошел третий межвузовский хакатон «Технологии городского развития»

С 22 по 24 апреля 2024 года в Государственном университете управления состоялся хакатон «Технологии городского развития» в рамках IV Всероссийского межвузовского форума «Искусство управлять: наука, практика, проектные технологии».

В мероприятии приняло участие более 50 студентов различных направлений подготовки из ГУУ, РУТ (МИИТ), МГСУ, РГУТИС и МИРЭА – РТУ.

В организационный комитет конкурса вошли представители Управления акселерационных программ и проектного обучения ГУУ: Евгений Титов; Ирина Милькина; Анастасия Лобачёва; Екатерина Илларионова. Все 3 дня в качестве фасилитаторов с командами работали студенты 1, 2 и 3 курса программ «Государственное и муниципальное управление», «Урбанистика и управление городом» и «Менеджмент организации».

Целью хакатона стало решение управленческих задач от бизнес-партнёров, в числе которых выступили проектный офис федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды России, ГБУ «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства», Фонд «Транспортные инновации Москвы», Центр муниципальной экономики, Точка кипения ГУУ, Роскачество и ГК «ВЫСОТА-СЕРВИС», для развития профессиональных компетенций студентов и стимулирования интереса молодежи к разработке и участию в реализации городских программ и проектов.

Особенностью мероприятия стал оригинальный подход в формировании мультикомпетентностных межвузовских команд, участники которых обладали навыками в различных областях знаний и изначально были не знакомы друг с другом.

Студенты в рамках хакатона не только работали над реальными проблемными кейсами от партнёров, но и участвовали в образовательных мастер-классах, помогающих участникам познакомиться друг с другом, сформировать команды и успешно презентовать свои проекты.

В последний день мероприятия участники представили свои проекты экспертному жюри, состоящему из представителей партнёров мероприятия.

Победителем хакатона стала команда, работавшая над кейсом от Фонда «Транспортные инновации Москвы», в составе:

Глеб Гантов (РУТ (МИИТ)) Александра Дацковская (МГСУ) Даниил Коршунов (ГУУ) Денис Миронов (ГУУ) Карина Наконечная (ГУУ) Полина Прудникова (ГУУ) Данила Смирнов (ГУУ)

Второе место заняла команда, работавшая с кейсом от Центра муниципальной экономики (ЦНИС), в составе:

Алина Бабич (ГУУ) Олег Беззубкин (МИРЭА – РТУ) Дмитрий Гадалов (РУТ (МИИТ)) Ульяна Сорокина (РГУТИС) Елизавета Тулупова (ГУУ) Ольга Учеваткина (РГУТИС)

Третье место разделили 2 команды:

Команда, работавшая с кейсом от Точки кипения ГУУ, в составе:

Кирилл Галин (ГУУ) Александра Краевская (РУТ (МИИТ)) Алиссия Омилянчук (ГУУ) Леонид Полищук (МГСУ) Даниил Привезенцев (МИРЭА – РТУ) Никита Смирнов (ГУУ) Гаврила Старых (ГУУ) Арсан Цушба (РУТ (МИИТ))

Команда, работавшая с кейсом от ГБУ «МАЦ», в составе:

Роман Вавейкин (МГСУ) Полина Глыбина (РГУТИС) Екатерина Евдокина (ГУУ) Анна Зуева (РУТ (МИИТ)) Максим Ильяшенко (МИРЭА — РТУ) Кирилл Мазитов (ГУУ) Михаил Цилюрик (РУТ (МИИТ))

В номинации «Решение экологических проблем» с кейсом от проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды России победила команда в составе:

Максим Андрушкевич (МИРЭА – РТУ) Яна Барботько (ГУУ) Евгений Воронцов (ГУУ) Лилия Горячева (МГСУ) Михаил Зорин (ГУУ) Андрей Литвиненко (РУТ (МИИТ)) Матвей Палилов (ГУУ)

Номинация «Готовность к внедрению» досталась команде, работавшей с кейсом от Роскачества, в составе:

Анастасия Баркова (РГУТИС) Алена Петрова (ГУУ) Анастасия Николаева (ГУУ) Денис Поздняков (ГУУ) Полина Садекова (МГСУ) Дарья Чугунова (МИРЭА – РТУ)

Номинацию «Стремление к эффективности» вручили команде, работавшей с кейсом от ГК «Высота-сервис», в составе:

София Колямина (РУТ (МИИТ)) Павел Макаров (МИРЭА — РТУ) Анастасия Надирова (ГУУ) Магомеднаби Садыков (МГСУ) Анастасия Федун (ГУУ) Даниил Храмов (РУТ (МИИТ)) Юлия Шаркова (ГУУ)

Поздравляем всех участников хакатона с полученными наградами и желаем дальнейших успехов!

