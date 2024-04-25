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В ГУУ прошел третий межвузовский хакатон «Технологии городского развития»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 22 по 24 апреля 2024 года в Государственном университете управления состоялся хакатон «Технологии городского развития» в рамках IV Всероссийского межвузовского форума «Искусство управлять: наука, практика, проектные технологии».

В мероприятии приняло участие более 50 студентов различных направлений подготовки из ГУУ, РУТ (МИИТ), МГСУ, РГУТИС и МИРЭА – РТУ.

В организационный комитет конкурса вошли представители Управления акселерационных программ и проектного обучения ГУУ: Евгений Титов; Ирина Милькина; Анастасия Лобачёва; Екатерина Илларионова. Все 3 дня в качестве фасилитаторов с командами работали студенты 1, 2 и 3 курса программ «Государственное и муниципальное управление», «Урбанистика и управление городом» и «Менеджмент организации».

Целью хакатона стало решение управленческих задач от бизнес-партнёров, в числе которых выступили проектный офис федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды России, ГБУ «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства», Фонд «Транспортные инновации Москвы», Центр муниципальной экономики, Точка кипения ГУУ, Роскачество и ГК «ВЫСОТА-СЕРВИС», для развития профессиональных компетенций студентов и стимулирования интереса молодежи к разработке и участию в реализации городских программ и проектов.

Особенностью мероприятия стал оригинальный подход в формировании мультикомпетентностных межвузовских команд, участники которых обладали навыками в различных областях знаний и изначально были не знакомы друг с другом.

Студенты в рамках хакатона не только работали над реальными проблемными кейсами от партнёров, но и участвовали в образовательных мастер-классах, помогающих участникам познакомиться друг с другом, сформировать команды и успешно презентовать свои проекты.

В последний день мероприятия участники представили свои проекты экспертному жюри, состоящему из представителей партнёров мероприятия.

Победителем хакатона стала команда, работавшая над кейсом от Фонда «Транспортные инновации Москвы», в составе:

  1. Глеб Гантов (РУТ (МИИТ))
  2. Александра Дацковская (МГСУ)
  3. Даниил Коршунов (ГУУ)
  4. Денис Миронов (ГУУ)
  5. Карина Наконечная (ГУУ)
  6. Полина Прудникова (ГУУ)
  7. Данила Смирнов (ГУУ)

Второе место заняла команда, работавшая с кейсом от Центра муниципальной экономики (ЦНИС), в составе:

  1. Алина Бабич (ГУУ)
  2. Олег Беззубкин (МИРЭА – РТУ)
  3. Дмитрий Гадалов (РУТ (МИИТ))
  4. Ульяна Сорокина (РГУТИС)
  5. Елизавета Тулупова (ГУУ)
  6. Ольга Учеваткина (РГУТИС)

Третье место разделили 2 команды:

Команда, работавшая с кейсом от Точки кипения ГУУ, в составе:

  1. Кирилл Галин (ГУУ)
  2. Александра Краевская (РУТ (МИИТ))
  3. Алиссия Омилянчук (ГУУ)
  4. Леонид Полищук (МГСУ)
  5. Даниил Привезенцев (МИРЭА – РТУ)
  6. Никита Смирнов (ГУУ)
  7. Гаврила Старых (ГУУ)
  8. Арсан Цушба (РУТ (МИИТ))

Команда, работавшая с кейсом от ГБУ «МАЦ», в составе:

  1. Роман Вавейкин (МГСУ)
  2. Полина Глыбина (РГУТИС)
  3. Екатерина Евдокина (ГУУ)
  4. Анна Зуева (РУТ (МИИТ))
  5. Максим Ильяшенко (МИРЭА — РТУ)
  6. Кирилл Мазитов (ГУУ)
  7. Михаил Цилюрик (РУТ (МИИТ))

В номинации «Решение экологических проблем» с кейсом от проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды России победила команда в составе:

  1. Максим Андрушкевич (МИРЭА – РТУ)
  2. Яна Барботько (ГУУ)
  3. Евгений Воронцов (ГУУ)
  4. Лилия Горячева (МГСУ)
  5. Михаил Зорин (ГУУ)
  6. Андрей Литвиненко (РУТ (МИИТ))
  7. Матвей Палилов (ГУУ)

Номинация «Готовность к внедрению» досталась команде, работавшей с кейсом от Роскачества, в составе:

  1. Анастасия Баркова (РГУТИС)
  2. Алена Петрова (ГУУ)
  3. Анастасия Николаева (ГУУ)
  4. Денис Поздняков (ГУУ)
  5. Полина Садекова (МГСУ)
  6. Дарья Чугунова (МИРЭА – РТУ)

Номинацию «Стремление к эффективности» вручили команде, работавшей с кейсом от ГК «Высота-сервис», в составе:

  1. София Колямина (РУТ (МИИТ))
  2. Павел Макаров (МИРЭА — РТУ)
  3. Анастасия Надирова (ГУУ)
  4. Магомеднаби Садыков (МГСУ)
  5. Анастасия Федун (ГУУ)
  6. Даниил Храмов (РУТ (МИИТ))
  7. Юлия Шаркова (ГУУ)

Поздравляем всех участников хакатона с полученными наградами и желаем дальнейших успехов!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 25.04.2024

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