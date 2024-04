В Вышке прошел адаптационный семинар для стажеров-исследователей

Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце апреля в НИУ ВШЭ прошел адаптационный семинар «Научная среда». Профессиональным опытом с аспирантами и стажерами-исследователями университета поделились профессор Фуад Алескеров, руководитель департамента математики факультета экономических наук ВШЭ, Даниел Карабекян, директор по академическому развитию ВШЭ, Мария Скулина, начальник управления грантовых программ и проектов дирекции научных исследований и разработок, а также другие эксперты Вышки. Адаптационный семинар «Научная среда» ежегодно проходит весной. В первую очередь он нацелен на аспирантов и стажеров-исследователей, которые работают в лабораториях и исследовательских центрах Вышки. Семинар направлен на то, чтобы погрузить молодых ученых в научную инфраструктуру Вышки — рассказать о возможностях университета, а также помочь в составлении своего плана карьерного развития. Это важное событие предоставляет участникам возможность ознакомиться с ключевыми аспектами научной деятельности в университете, обменяться опытом с коллегами и специалистами своей области, а также получить практические рекомендации по успешной научной карьере.

Фуад Алескеров ответил на вопросы аудитории, уделив внимание такой важной теме, как отношения аспирантов и научных руководителей. «Человек, который просто ходит на лекции учителя, может получить только половину его знаний. Человек, который провожает учителя домой и из дома на лекцию, может получить 3/4 знаний. И только человек, который живет в доме учителя, помогает ему во всем, все время его сопровождает, может получить 9/10 его знаний», — сказал он.

Даниел Карабекян рассказал участникам адаптационного семинара о публикационной активности в университете и ее стратегии. Участники семинара получили краткий гайд, как им действовать, чтобы начать публиковать свои статьи в журналах. Также директор по академическому развитию ВШЭ дал несколько советов молодым ученым, собирающимся представлять свои работы. «Во-первых, не стоит идти на конференции ради публикаций — выступайте ради обратной связи. Во-вторых, не надо отдавать статьи в издания уровнем ниже. Лучше иметь меньше качественных публикаций, чем много плохих», — отметил спикер.

Татьяна Макарова, менеджер Центра академического развития студентов ВШЭ, выступила с сообщением об инструментах популяризации науки. Она рассказала о деятельности ЦАРС и о том, как говорить о науке интересно с помощью ивентов. «Глобально у нас есть несколько направлений развития, — обозначила Татьяна Макарова. — С одной стороны, мы вовлекаем в науку всех, кто не в ней, стараемся сделать ее открытой, организуем различные фестивали науки, рассказываем достаточно понятно, просто. С другой стороны, мы берем людей, которые уже в науке, и стараемся их еще больше погрузить, рассказать, какие возможности есть».

Мария Скулина, начальник управления грантовых программ и проектов НИУ ВШЭ, рассказала, как начать заниматься наукой, как от идеи перейти к делу, а также как получить гранты и какие они бывают. «Обратная связь — это очень сильный и важный инструмент, которым не стоит пренебрегать», — напомнила она участникам встречи. И также важно помнить, что «деньги идут за наукой, а не наоборот», добавила Мария Скулина. Одним из организаторов и идейных вдохновителей семинара выступила Юлия Фалькович, директор Центра научной интеграции ВШЭ. «Такие мероприятия проходят уже третий год для тех коллег, которые уже достаточно серьезно входят в науку», — отметила она. Во второй части семинара состоялась нетворкинг-сессия «Колесо академического баланса», позволяющая участникам разработать план развития своего исследовательского проекта и получить полезные рекомендации от коллег.

Участники поделились с новостной службой «Вышка.Главное» впечатлениями от встречи. Ксения Припузова, стажер-исследователь Международной лаборатории финансовой экономики, студентка 3-го курса МИЭФ ВШЭ, рассказала, что уже посещала адаптационный семинар. «Сегодня контент понравился даже больше, чем в прошлый раз, — отметила она. — Было больше информации о практике и, скажем так, о насущном, то есть о публикациях статей, получении грантов и так далее, — это то, что для меня сейчас актуально». Лика Капустина, стажер-исследователь Международной лаборатории прикладного сетевого анализа, студентка 1-го курса магистерской программы «Прикладная политология» НИУ ВШЭ, также отметила практическую пользу семинара. «Информация о публикациях и грантах позволяет тебе скорректировать представления о работе в науке, определить для себя реалистичные ожидания и дает общие представления о возможностях, — подчеркнула она. — Наука в Вышке — это не только 0,5 ставки стажера-исследователя, но в целом другие возможности, о которых люди на входе в науку почти не имеют представления. Тем более приятно послушать специалистов из разных областей, готовых содержательно выступить по теме». Сергей Уткин, стажер-исследователь Международного центра изучения институтов и развития, студент 1-го курса магистерской программы «Прикладная политология» ВШЭ, отметил, что наиболее интересными и нужными ему показались «именно практико-ориентированные выступления»: «Это было крайне полезно, потому что это позволяет дифференцировать знания и понять, что у тебя есть возможность не только получать академическую надбавку и ставку стажера, но и заниматься другими проектами, которые будут оплачиваться». Текст: Софья Симина, 3-й курс ОП «Реклама и связи с общественностью»

