Выпускники — студентам: советы, опыт, работа

Центр фандрайзинга и работы с выпускниками СПбПУ провёл второй фестиваль «Выпускники Политеха — студентам». В отличие от прошлого года , когда участников мероприятия разделили на две группы — технарей и гуманитариев, и нужно было выбирать, кого послушать, сейчас все собрались вместе под крышей Башни Политеха.

Гостей поприветствовал проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ, директор Ассоциации «Выпускники и друзья Санкт-Петербургского политехнического университета» Максим Пашоликов.

«В прошлом году мы попробовали такой формат, а этом году объединили два трека в один, — объяснил он. — Это хорошая возможность для наших студентов пообщаться с выпускниками, которые в своих отраслях, на своих предприятиях решают важные задачи, возможность задать им вопросы, вдохновиться и сделать первые шаги в сторону будущих работодателей. Со временем мы будем масштабировать эту практику, чтобы выпускники приходили к студентам, обучающимся по такому же профилю, хотя бы на час в семестр, и своим примером мотивировали их к дальнейшему развитию».

Затем с небольшими презентациями выступили гости встречи — послы Политеха. К слову, компании, которые они представляют, постоянные участники молодёжных карьерных форумов Политеха. Выпускница Института энергетики и транспортных систем, руководитель группы надёжности паровых турбин в «Силовых машинах», Ульяна Будина отметила, что собрать вместе технарей и гуманитариев было хорошей идеей.

«Как вы думаете, насколько велика разница между технарём и гуманитарием в тот момент, когда вы становитесь наёмным сотрудником? — обратилась она к студентам. — Отвечу: разница в этот момент нивелируется до нуля. Мир не такой полярный, как мы его видим, пока учимся в университете. С точки зрения академического знания, гуманитарные и технические науки — это совершенно разные области. Но с прикладной точки зрения это не так. Я работаю на предприятии, которое включает как гуманитарные, так и технические сферы, и самые сложные управленческие решения принимаются на их стыке. Поэтому если мы говорим о выстраивании траектории успеха, нужно быть готовым в какой-то момент работать на стыке знаний».

Руководитель направления компании «Газпромнефть — Цифровые решения» (выпускник магистратуры «Электроэнергетические сети и системы») Кирилл Васильев рассказал о навыках, которые получил в Политехе, о том, чем занимается возглавляемое им подразделение, как в работе используется искусственный интеллект и какие инструменты применяются в менеджменте.

Перед студентами также выступили выпускница факультета экономики и менеджмента, управляющий директор Департамента розничного бизнеса Банка ВТБ Управления розничных продаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Кристина Михайлова , выпускник ИММиТ, начальник бюро подготовки производства отдела главного технолога Кронштадтского морского завода Дмитрий Гомонов, выпускник радиофизического факультета, руководитель отдела развития и трансфера технологий «Лазерного центра» Илья Грошев, выпускник радиофизического факультета и международной высшей школы управления, начальник сектора систем вентиляции, кондиционирования, контрольно-измерительных приборов и автоматики отдела эксплуатации Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня» Государственного Эрмитажа Кирилл Тамбовцев . Кирилл призвал студентов больше читать сайт Политеха, тем более что там есть интересные интервью с выпускниками .

Руководитель департамента взаимодействия с контрагентами УК «ТКБ Инвестмент Партнерс» (выпускник международной высшей школы управления) Валентин Ланин перечислил, что ему дал Политех, помимо знаний, — эффективно управлять временем, не бояться брать на себя ответственность, а ещё закалил характер и сформировал круг общения.

Заместитель начальника отдела продаж компании «Арман» (выпускник Института энергетики) Артём Кононов дал студентам совет: В Политехе есть множество различных направлений, где вы можете развить свои навыки. Поэтому постарайтесь до своего выпуска получить максимум новых знаний. Далеко не всегда направление, на которое вы поступили на первом курсе, окажется тем, где вы будете работать. Поэтому чем больше вы узнаете и чем больше раскроетесь в других областях, тем будет лучше для вас и для работодателя, к которому вы придёте .

Инженер-конструктор компании «Русская механика» (выпускник ИММиТ) Ярослав Пуказов представил слушателям свою компанию, рассказал о продукции, которую она производит — снегоходах и квадроциклах, о городе Рыбинске, где она базируется, и куда он поехал после выпуска, и о сотрудничестве с Политехом.

А выпускник механико-машиностроительного факультета 2006 года, бизнес-аналитик Алексей Леонов поделился опытом самозанятости и предложил сравнить плюсы и минусы работы на корпорацию и на себя, любимого. Мнения разделились, и дальнейшая дискуссия перешла в неофициальную плоскость.

«Мы узнали из соцсетей Политеха об этом мероприятии, — поделились мнением о встрече третьекурсники Физико-механического института Ярослав Руднев и Кристина Плайберг. — Сейчас присматриваемся, где пройти летнюю практику и где в дальнейшем хотелось бы работать, поэтому такие встречи, безусловно, очень полезны и познавательны».

