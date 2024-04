Source: MIL-OSI Russian Language News

Обсуждались результаты работы госкорпорации за прошлый год и задачи на предстоящий период, а также деятельность «Росатома» в новых регионах, в том числе обеспечение безопасности Запорожской АЭС.

М.Мишустин: Уважаемый Алексей Евгеньевич!

Встреча Михаила Мишустина с генеральным директором государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым

Государственная корпорация, которую Вы возглавляете, имеет для страны стратегическое значение. Она фактически участвует во всех направлениях экономического и технологического развития. Это крупнейший производитель электроэнергии в России. «Росатом» вносит очень большой вклад в укрепление нашего научно-технологического суверенитета. Это научно-исследовательские и конструкторские работы, технологические изыскания, многие инновационные направления. Можно также говорить о целом ряде отраслей, где «Росатом» имеет ключевые заделы. Это космическая отрасль, медицина, причём самая современная. Это также очень важные цифровые решения – вы работаете над ними достаточно давно, и уже есть ряд эффективных разработок. Я бы ещё сказал о перспективных материалах, включая композитные. Это тоже часть работы «Росатома». Проходит испытания и внедряется различного вида техника.

«Росатом» работает по всем направлениям ключевых отраслей промышленности и экономики страны: нефтехим, нефтегаз, авиастроение, ракетно-космическая индустрия, металлургия и многие другие.

Хотел бы, чтобы Вы рассказали о результатах работы государственной корпорации за прошлый год и в целом как обстоят дела. Пожалуйста, Вам слово.

Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв

А.Лихачёв : Спасибо, Михаил Владимирович, за добрые слова в адрес отрасли и за постоянную поддержку. Попробую коснуться всех обозначенных Вами тем.

По результатам прошлого года с точки зрения цифр и финансово-экономических показателей у нас везде рекорды. Общая выручка в открытой части, без гособоронзаказа, превысила 2,64 трлн рублей. Среднегодовой рост за последние три года – около 34% по выручке. Такая же ситуация и с выручкой по зарубежной деятельности. И особенно бы подчеркнул рост выручки по новым направлениям, проектам технологического суверенитета, – более 80% в год.

Велика инвестиционная программа – 1,2 трлн рублей мы превысили в прошлом году. Подавляющее большинство наших инвестиций связано с проектами технологического суверенитета.

Рост средней заработной платы – около 13%. Рост производительности труда – более 17%.

По наиболее важным событиям прошлого года. Конечно, хочется начать с наших международных проектов. Это сдача белорусской атомной электростанции нашим белорусским партнёрам. Это завоз ядерного топлива в Бангладеш, в Турецкую Республику. В этом смысле эти страны стали уже ядерными державами. Ну и рекорд в атомном машиностроении – 5 корпусов реакторов, 18 парогенераторов. Для современного ядерного мира и для наших показателей в Советском Союзе это результат уникальный.

Побит очередной рекорд перевозок на Северном морском пути – более 36 млн т. Особенно важно отметить, что растёт транзит – более 2 млн т.

Ну и павильон «Атом» – лучший технический музей в мире – принял уже более миллиона посетителей. Это, может быть, такой эмоциональный, не производственный, но очень важный для нас итог.

Теперь о задачах. Задачи, конечно же, в первую очередь связаны с атомной энергетикой. Мы должны подтвердить роль, о которой Вы сказали, крупнейшего производителя электроэнергии, находимся на уровне 20% в электробалансе страны. Президентом поставлена задача двигаться к 25% к 2040-м годам.

Запускаем ряд строек в Российской Федерации. В первую очередь Ленинградскую АЭС. Планируем получить лицензию на строительство малой станции в Якутии. И физпуск Курской АЭС – это первый вклад в движение в сторону 25%.

Ещё одна задача года – это удержание нашего международного лидерства. Мы здесь абсолютные передовики с точки зрения экспортных атомных электростанций. Мы строим 22 блока в 7 странах. Планируем расширить свой портфель. И в общем зачёте топливного цикла мы везде на лидирующих позициях.

Вы сказали о цифровых решениях. Мы работаем над Вашими поручениями, чтобы превратить продукт «Логос» в национальную цифровую платформу с задействованием компетенций других компаний и достичь полного импортозамещения.

Хотел бы Вас поблагодарить за стратсессию по управлению жизненным циклом, где Вами была поставлена задача по внедрению нашего продукта и созданию интеграционной платформы.

На нашей прошлой встрече Вы дали поручение по медицинскому оборудованию. Есть результаты. Серийное производство «Брахиума» – комплекса гамма-терапии высокодозной. Начали поставки «Оникса» – комплекса лучевой терапии. И работаем по Вашим поручениям вместе с Минздравом, с Академией наук над проблемой магнитно-резонансного томографа.

Машиностроение. Удовлетворяем наши потребности в области нефтехимии, судостроения, оборонно-промышленного комплекса и по композитам начинаем тиражировать, масштабировать те заводы, которые Вы посещали в «Алабуге»: завод ПАН-прекурсоров и, соответственно, завод по производству углеволокна.

Уважаемый Михаил Владимирович, по космической тематике двигаемся вперёд. Участвуем активно в обновлении стратегии с госкорпорацией «Роскосмос». За нами энергетические установки как для орбитальных, так и для инопланетных систем, транспортных аппаратов, исследовательских аппаратов. Здесь у нас большие предложения госкорпорации «Роскосмос».

М.Мишустин: Здесь очень важны инвестиции в НИОКР. Вы этим занимаетесь, но необходимо наращивание научного потенциала путём инвестирования в перспективные приоритетные направления – это, наверное, основа, на которой «Росатом» построил свою деятельность, и этим надо, конечно, продолжать заниматься.

Теперь такой вопрос. Мы серьёзное внимание уделяем сегодня интеграции новых регионов в единое экономическое и правовое пространство России. И Президент ставит задачу – сделать всё необходимое, чтобы жизнь там не отличалась от жизни в любом другом субъекте Российской Федерации.

Обеспечение электроэнергией этих регионов является важнейшей задачей. Кроме того, вопросы, которые там возникают по Запорожской АЭС, находятся в зоне постоянного внимания корпорации «Росатом» и Правительства. Как там обстоят дела и что делается в новых регионах вашей компанией?

А.Лихачёв: Задача крайне актуальная. Уже более полутора лет мы активно работаем в новых регионах. К той повестке, о которой Вы говорите, связанной с Энергодаром, Запорожской АЭС, добавилась ещё экологическая большая повестка. Мы работаем в ДНР, ЛНР. Сейчас находимся в стадии заключения договоров с Запорожьем, Херсоном. Это промышленные могильники, свалки бытовых отходов. Огромное наследие с большим ущербом.

Что касается поставок электроэнергии. В соответствии с поручением Правительства с октября прошлого года создано предприятие – единый закупщик электроэнергии. В прошлом году приобретено более 4 млрд КВт⋅ч, в этом году – уже более 15. Мы закупаем электроэнергию, им поставляем, наводим порядок в учётных системах, контрольных системах и внедряем российские правила оборота электроэнергии.

Что касается Запорожской атомной электростанции, проведены большие работы, в первую очередь по безопасности станции. Никаких сомнений в её устойчивом состоянии у нас нет. Во‑первых, все блоки находятся в режиме холодного останова, а во‑вторых, полностью восстановлены системы физической защиты, созданы укрепительные сооружения, оборонительные сооружения вокруг хранилища топлива, завезено необходимое количество дизель-генераторов резервных, дизельного топлива. Станция оснащена системой борьбы с беспилотными аппаратами. После проведённых работ у нас нет никаких сомнений в безопасности Запорожской атомной электростанции. Единственное, что вызывает серьёзную озабоченность, – это периодические обстрелы. У нас были прилёты за последнюю неделю и на крышу учебно-тренировочного комплекса, и на крышу 6-го энергоблока. Всё это фиксируется представителями МАГАТЭ, которые уже полтора года находятся на площадке. И конечно, пока эти обстрелы сохраняются, риски ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции не нулевые.

Что касается города, мы взяли его под полную опеку. Объекты соцкультбыта, медицины, работа с детьми, с молодёжью, восстановление коммунальной инфраструктуры. Успешно пережили два отопительных сезона. Потрачено около 20 млрд рублей в комплексе на безопасность Запорожской атомной электростанции и обустройство города Энергодара. И в наших планах в бюджете 2024–2026 годов – ещё более 90 млрд рублей. Можно с гордостью сказать, что Энергодар стал 31-м атомным городом нашей страны.

М.Мишустин: Спасибо, Алексей Евгеньевич.

Ещё одно важное направление – это научно-технологическое развитие Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Необходимо, чтобы «Росатом» создавал там новые промышленные площадки, занимался научными разработками и масштабированием тех производств, которые там есть, подготовкой новых научных кадров. Чтобы там появлялись дополнительные рабочие места, налаживался выпуск необходимых товаров. От решения этих вопросов будет зависеть благополучие проживающих там наших граждан.

