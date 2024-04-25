Борцы НГУ – бронзовые призеры Универсиады

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
Наша дружная команда заняла 3 место на соревнованиях по греко-римской борьбе среди студентов высших учебных заведений в рамках областной Универсиады. Спортсмены из 11 команд в течении двух дней боролись за призы в 7 весовых категориях.
Дмитрий Огилько (ФИТ) занял 3 место в весовой категории до 72 кг.
В общем зачете НГУ вошел тройку сильнейших вузов:
1 место — НУ(К)ОР
2 место — НГТУ
3 место — НГУ
В составе нашей команды выступали:
Артем Мелентьев и Николай Яковлев, ММФ
Максим Андреев и Константин Бачевский, ФЕН
Захар Куимов, ГИ
Михаил Рылов, ИФП
Вячеслав Камратов, ГГФ
Темирлан Зарханов, ИМПЗ
Дмитрий Сорокин, ФФ
Поздравляем всю боевую дружину и тренера Виктора Петренко с хорошей борьбой и благодарим за большой вклад в копилку призовых мест НГУ на Универсиаде!
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