Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Наша дружная команда заняла 3 место на соревнованиях по греко-римской борьбе среди студентов высших учебных заведений в рамках областной Универсиады. Спортсмены из 11 команд в течении двух дней боролись за призы в 7 весовых категориях.

Дмитрий Огилько (ФИТ) занял 3 место в весовой категории до 72 кг.

В общем зачете НГУ вошел тройку сильнейших вузов:

1 место — НУ(К)ОР

2 место — НГТУ

3 место — НГУ

В составе нашей команды выступали:

Артем Мелентьев и Николай Яковлев, ММФ

Максим Андреев и Константин Бачевский, ФЕН

Захар Куимов, ГИ

Михаил Рылов, ИФП

Вячеслав Камратов, ГГФ

Темирлан Зарханов, ИМПЗ

Дмитрий Сорокин, ФФ

Поздравляем всю боевую дружину и тренера Виктора Петренко с хорошей борьбой и благодарим за большой вклад в копилку призовых мест НГУ на Универсиаде!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI