Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 17 по 19 апреля в Институте биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ впервые состоялась всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «БиоТех-2024». Организаторы мероприятия — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет). Конференция собрала почти 200 участников — студентов, а также представителей научных учреждений и биотехнологических компаний из Санкт-Петербурга, Москвы, Белгорода, Томска, Ижевска, Казани, Астрахани, Саратова.

На пленарном заседании участников поприветствовал проректор СПбГТИ (ТУ) по учебной и методической работе Борис Пекаревский, который отметил, что биотехнология является приоритетной отраслью развития российской промышленности, а специальность биотехнолога пользуется большой популярностью среди абитуриентов.

Успешной работы участникам и организаторам конференции пожелала председатель программного комитета, директор Высшей школы биотехнологий и пищевых производств СПбПУ Юлия Базарнова. Она рассказала, что впервые конференцию организуют два ведущих вуза по подготовке специалистов для различных отраслей биотехнологии. Юлия Генриховна подчеркнула, что молодые учёные и представители биотехнологических компаний смогут обменяться опытом и детально ознакомиться с передовыми разработками в сфере промышленных биотехнологий.

Научный руководитель ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» Андрей Симбирцев выступил с докладом «Современные подходы к разработке инновационных биотехнологических препаратов». Крупный учёный в области аллергологии и иммунологии Андрей Семёнович прошёл путь от младшего научного сотрудника до директора крупнейшего научно-исследовательского института, его выступление вызвало большой интерес.

Заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ, руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев рассказал о неинвазивных методах изучения газообразных биомаркеров для определения функции микробиоты кишечника. На конференции Олег Стефанович также возглавил секцию «Газообразные метаболиты в медицине», на которой учёные, представители производственных компаний и врачи-клиницисты обсудили новейшие достижения в диагностике и лечении заболеваний с использованием различных биомаркеров, в том числе молекулярного водорода.

Аспирантка Мария Разумовская, которая работает на кафедре лабораторной диагностики под руководством Владимира Эмануэля из Первого СПбГМУ им. И. П. Павлова, представила совместный доклад на тему «Реалии и горизонты биотехнологических решений социально значимых проблем здравоохранения».

Кроме этого, на пленарном заседании выступили представители российских промышленных компаний: ГК «Алкор Био», «Ассоциация Медицины и Аналитики» и «НПО РЕКАВЕРИПРО», которые являются индустриальными партнёрами СПбПУ и СПбГТИ (ТУ), а также спонсорами конференции.

На заседаниях секций участники конференции поделились актуальными исследованиями в сфере биотехнологий, в том числе медицинской, пищевой, промышленной, экологической, молекулярной и клеточной биотехнологиях, а также в области практической нутрициологии.

Участники поблагодарили организационный комитет конференции за отлично проведённое мероприятие, возможность поделиться опытом и представить новейшие разработки для промышленности, а также пожелали сделать конференцию ежегодной.

По итогам конференции будет опубликован сборник трудов, индексируемый в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Лучшие доклады войдут в первый выпуск созданного впервые научного издания — «Российский биотехнологический журнал».

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI