Александр Новак провёл совещание по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок железнодорожным транспортом

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл в Координационном центре Правительства заседание в рамках инцидента «Поставки нефтепродуктов на внутренний рынок железнодорожным транспортом» с участием руководителей и представителей Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минтранса, Минфина, «РЖД», Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, Аналитического центра при Правительстве и нефтяных компаний.

Стороны обсудили поставки на внутренний рынок бензина и дизеля с нефтеперерабатывающих заводов по железной дороге для удовлетворения спроса потребителей и соблюдение сроков поставки. По информации Минэнерго, производство бензина и дизельного топлива в апреле стабилизировалось, поставки на внутренний рынок превышают объёмы прошлого года, экспорт снижен. Динамика розничных цен на топливо на текущий период находится на уровне ниже инфляции.

Вице-премьер поручил нефтяным компаниям представить в Минэнерго и «РЖД» планы по отгрузке нефтепродуктов на внутренний и внешний рынки на май для обеспечения возможности оперативного составления графиков их перевозки. Он также дал поручение Федеральной антимонопольной службе проанализировать случаи превышения розничных цен на АЗС над ценами мелкого опта в регионах Южного федерального округа, Сибири и Дальнего Востока и устранить диспаритет.

