LADA Sport ROSNEFT представила состав команды на сезон 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Гоночная команда LADA Sport ROSNEFT объявила состав пилотов, гоночные программы, а также цели и задачи на сезон 2024 года. Мероприятие впервые прошло в онлайн-формате. К эфиру из Тольятти подключились журналисты ведущих спортивных СМИ страны, а также болельщики и любители автоспорта.

«Роснефть» является генеральным спонсором команды с 2015 года. Благодаря этому сотрудничеству рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. С 2021 команда LADA Sport ROSNEFT использует именно это моторное масло, обеспечивающее повышенную защиту двигателя в экстремальных условиях соревнований. Технологии, испытанные на гоночных трассах, доступны и рядовым автомобилистам. Топливо Pulsar и масло Magnum Racing можно приобрести на АЗК «Роснефть».

В новом сезоне LADA Sport ROSNEFT сохранит присутствие в трех дисциплинах. Самое большое количество заводских гоночных LADA выйдет на старт Российской серии кольцевых гонок – в классах «Туринг» и «Супер-Продакшн». На машинах LADA Niva Sport команда примет участие в международном ралли «Шелковый путь», которое пройдет по территории России и Монголии. Перед этим стартом пилоты проведут несколько тестовых выездов на этапах Чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам.

В 2024 году продолжит работу и главная академия LADA Sport ROSNEFT – картинговая команда, шесть пилотов которой будут сражаться за призы Чемпионата и Первенства страны.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

8 апреля 2024 г.

