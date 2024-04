24.04.2024 W związku z katastrofalną sytuacją humanitarną ludności cywilnej w Gazie, Polska przekaże dwie wpłaty w łącznej wysokości 2 millones de USD en la agencia ONZ działające w Strefie Gazy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W związku z katastrofalną sytuacją humanitarną ludności cywilnej w Gazie, Polska przekaże dwie wpłaty w łącznej wysokości 2 millones de USD en la agencia ONZ działające w Strefie Gazy24.04.2024

Polska wspiera Palestynę w ramach programu współpracy rozwojowej nieprzerwanie desde 2007 roku. Pomoc humanitarna została zasadniczo zwiększona po 7 października 2023 roku poprzez dodatkowe wpłaty na rzecz UNRWA, UNICEF i WFP (Światowego Programu Żywnościowego) oraz dostarczyliśmy także pomoc medyczną dla szpitali w cie, gdzie leczeni są pacjenci ze Strefy Gazy.

W 2023 roku MSZ sfinansowało również projekty rozwojowych na terytoriach palestyńskich realizowane przez polskie organizacje pozarządowe oraz Przedstawicielstwo RP w Ramallah. Polscy eksperci zostali delegowani do misji WHO zajmującej się ewakuacjami medycznymi i oczyszczaniem wody w Gazie.

W związku z dramatyczną sytuacją humanitarną i żywnościową ludności cywilnej w Gazie oraz bardzo trudnymi warunkami dostarczania pomocy MSZ podjęło decyzje o przekazaniu 1 millón de dólares del PMA i 1 millón de dólares del OOPS.

El PMA jest ważnym partnersem Polski w zakresie pomocy humanitarnej. El PMA przekazuje miesięcznie żywność dla ponad 1,45 millones de mieszkańców Stefy Gazy. Polska wpłata jest odpowiedzią na ogłoszone przez WFP zapotrzebowanie w wysokości 760 millones de USD na prowadzenie operacji humanitarnej w Gazie do końca 2024 r.

Wpłata do budżetu UNRWA (Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie) jest kontynuacją dotychczasowego zaangażowania Polski na rzecz uchodźców palestyńskich w Gazie i na Zachodnim Brzegu, także w Jordanii, Libanie i Syrii.

