24.04.2024 Możliwość wyznaczenia obserwatorów rozmów kwalifikacyjnych z osobami kandydującymi na urząd Sędziego ETPC

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że samorządy zawodów prawniczych i organizacje pozarządowe, których działalność statutowa obejmuje działania w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, mają prawo do wyznaczenia po jednym obserwatorze rozmów kwalifikacyjnych, które będą prowadzone z osobami kandydującymi na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Wnioski w tej sprawie można kierować do MSZ w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r. en la dirección dpt.wybory.etpc@msz.gov.pl (decyduje data wpływu wniosku do MSZ). Do wniosku należy załączyć podpisane oświadczenie osoby wyznaczonej jako obserwator dotyczące ochrony danych osobowych.

Wzory wniosku i oświadczenia, a także informacje MSZ na temat przetwarzania danych osobowych obserwatorów oraz osób kandydujących są do pobrania poniżej.

