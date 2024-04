Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Такое решение принято по итогам совещания по вопросам реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2030 года, прошедшего под руководством Заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева.

Юрий Трутнев на совещании по вопросам реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2030 года Юрий Трутнев на совещании по вопросам реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2030 года Предыдущая новость Следующая новость Юрий Трутнев на совещании по вопросам реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2030 года

Открывая совещание, вице-премьер заметил, что Президент России Владимир Путин принял решение о модернизации 25 городов Дальнего Востока. «Мастер-план Петропавловска-Камчатского рассматривался Президентом в первую очередь ещё в 2022 году. Запланирован целый ряд важных дел, таких как ремонт объектов системы водоотведения, строительство детской краевой больницы, кампуса, создание экотехнопарка, строительство детского молодёжного научно-образовательного центра, музея воинской славы, канатной дороги на Мишенной сопке, арт-кластера и природного парка “Култучное озеро„. Часть мероприятий уже начата. Докладывают, что строительство дороги на Халактырский пляж идёт опережающими темпами. Но нужно, чтобы работы и по другим объектам начинались своевременно», – сказал он.

Как отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, реализация мастер-плана позволит в соответствии с поручениями Президента России перезагрузить Петропавловск-Камчатский и приблизить его к ожиданиям жителей края и посещающих Камчатку туристов.

На период до 2030 года долгосрочным планом социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа предусмотрена реализация 17 мероприятий. В 2023 году начата реализация 10 из них. На эти цели было выделено 3,2 млрд рублей, в том числе 3 млрд рублей из федерального бюджета, 1,7 млрд рублей из которых – это средства президентской дальневосточной единой субсидии. Разработаны проекты благоустройства шести территорий, в том числе проекты по созданию интерактивного центра «Планетарий» на Никольской сопке, строительству музея воинской славы, планировке территории будущего кампуса. Начато проектирование строительства нового корпуса краевой детской больницы, канатной дороги, общественного центра и молодёжного научно-образовательного центра.

В рамках модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства по 7 объектам строительства и реконструкции канализационно-насосных станций осуществляется разработка проектно-сметной документации, по 3 аналогичным объектам получено положительное заключение экспертизы.

Завершена реализация первого объекта долгосрочного плана по благоустройству смотровой площадки на Петровской сопке, проект которого был разработан при поддержке фонда «ДОМ.РФ».

Как доложил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, каждое мероприятие долгосрочного плана заложено в систему управления проектами. «Эта система будет применяться для всех 22 долгосрочных планов Дальнего Востока. Каждый будет исполняться по всем мероприятиям предельно чётко», – сообщил он.

Мероприятия всех 22 долгосрочных планов будут внесены в систему управления проектами Минвостокразвития до конца мая. Вместе с этим идёт выполнение поручения Председателя Правительства Михаила Мишустина связать долгосрочные планы дальневосточных городов с национальной системой пространственных данных. Минвостокразвития совместно с Росреестром начинает реализовывать данный проект. Первыми пилотными регионами станут Камчатский край и Сахалинская область. «Это непростой проект. Мероприятия можно будет посмотреть в общественных картах. Но это сделает нашу национальную российскую систему управления развитием городов одной из самых прогрессивных систем в мировом масштабе», – отметил Алексей Чекунков.

По словам Владимира Солодова, в Камчатском крае уже реализуется подобный подход: внутренняя система управления проектами отзеркалена на региональном портале правительства Камчатского края для публичного пользования. «Любой житель может зайти, посмотреть на карте объект нацпроекта или мастер-плана, увидеть, каким объект был до начала реализации, в каком процессе находится, и, что важно, принять участие в общественном контроле и общественном мониторинге качества реализации», – сказал он.

«Реализация мастер-плана – масштабный и достаточно длительный процесс. Если мы говорим о тех изменениях, которые должны вноситься в этот стратегический документ, то они должны касаться внедрения лучших технологий и новых решений. Нужно взять под контроль реализацию мероприятий, чтобы сроки исполнения не сдвигались. Поручение Президента Российской Федерации должно быть выполнено», – подвёл итоги совещания Юрий Трутнев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI