Экотропы, холмы, декоративные растения: в Бутырском районе появится сенсорный сад

Цветущий сад с экотропами появится в Бутырском районе на северо-востоке Москвы. Одну из ключевых ролей в формировании образа будущей территории сыграет разноуровневое освещение, которое создаст особую атмосферу, а также станет визитной карточкой парка. Об этом рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

«Сад реализуют в концепции “естественная природа в городской среде”. Такой подход связан с тем, что в последнее время при создании ландшафтных проектов все большее внимание уделяется организации таких пространств, в которых человек сможет найти для себя абсолютно разные сценарии досуга, задействовать разные органы чувств. Так, в окружении злаковых растений будут тихие зоны для медитаций. На участках для чтения разместят шезлонги и высадят пряные кустарники, а вдоль прогулочных дорожек с дизайнерской подсветкой появятся гипоаллергенные многолетники», — отметил Сергей Кузнецов.

В сенсорном саду запланировано несколько зон. Здесь высадят декоративные растения-многолетники: кустовые пурпурные ивы «нана», цветники с ажурными облаками дернистого луговика и стахиса «монье», живые изгороди из туй сорта «брабант», который отличается алым цветением в осенний период. Все они обладают гипоаллергенными свойствами.

Подбирая растения, ландшафтные дизайнеры изучили природные комплексы центральной части России. Специалисты проанализировали состав флоры, чтобы высадить в саду растения, соответствующие окружающей экосфере. Отобранные виды устойчивы к сезонным изменениям Московского региона, неприхотливы и быстро адаптируются к экстремальным перепадам температур. Ландшафтная геопластика позволит зонировать пространства парка за счет создания естественных холмов.

Кроме того, в саду проложат экотропы, заполненные белым песком и терракотовым гравием. По ним можно будет ходить босиком.

Для освещения пешеходных дорожек и зеленых насаждений используют несколько видов оборудования. Для высоких растений установят фасадные светильники, дорожки подсветят прожекторами мягких оттенков, а грунтовые светильники направят на декоративные холмы. Яркий штрих в световой композиции создадут дизайнерские светильники, которые представляют собой тонкий корпус, имитирующий ветки деревьев, добавил Сергей Кузнецов.

Уникальность осветительных приборов состоит в том, что их можно будет запрограммировать на разные сценарии, за счет чего сенсорный сад сможет регулярно менять световую окраску. Светильники, расположенные между невысокими густыми кустарниками лиловых оттенков, создадут единую линию ландшафта. Такая интеграция позволит воплотить образ бесконечного сказочного пути, который будет направлять посетителей сада из одной зоны в другую.

Сад станет частью всесезонного ландшафтного парка площадью 2,5 гектара, расположенного на территории жилого квартала в Огородном проезде. В нем проложат закольцованные маршруты для бега и езды на велосипедах, а также обустроят воркаут-площадки. Одним из главных украшений территории станет луг-трансформер. Летом здесь будут проводить спортивные эстафеты, музыкальные и кинофестивали, а зимой сделают каток. После завершения строительства парк станет доступным для всех жителей района.

