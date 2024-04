Финансовые новости: Количество корпоративных клиентов на денежном рынке Московской биржи выросло в четыре раза

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московская биржа фиксирует рост активности юридических лиц на денежном рынке, использующих брокерское обслуживание и прямой доступ на рынок.

По итогам I квартала 2024 года количество корпоративных клиентов, совершающих через брокеров сделки репо на Московской бирже, превысило 3 100 юридических лиц – это в четыре раза больше, чем за I квартал прошлого года. Их общий объем торгов за этот период составил 19 трлн рублей, а среднедневной объем операций за год вырос в два раза, до 311 млрд рублей.

Количество участников, использующих прямой доступ на денежный рынок через депозиты с центральным контрагентом (ЦК), выросло на 20% и составило 246 компаний. Общий объем торгов корпораций в данном сегменте увеличился на 15% и составил 6 трлн рублей (среднедневной объем торгов – 98 млрд рублей).

Доступ к инструментам денежного рынка Московской биржи имеют российские компании из финансового сектора, обрабатывающей промышленности, торговли, электроэнергетики, нефтегазовой, добывающей промышленности и других секторов экономики.

Дмитрий Даниленко, директор по развитию денежного рынка Московской биржи:

“Благодаря развитию продуктовой линейки и сервисов денежного рынка все больше российских компаний используют его инструменты для повышения эффективности размещения и привлечения свободных финансовых средств, а рынок получает приток новой ликвидности. По нашим оценкам, за I квартал текущего года малый, средний и крупный бизнес смог заработать на денежном рынке более 15 млрд рублей процентного дохода. В наших планах – дальнейшее развитие рынка и расширение возможностей корпоративных клиентов при работе как через брокерские компании, так и напрямую на рынке”.

Корпоративным клиентам на денежном рынке Московской биржи доступны репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ), депозиты с центральным контрагентом (ЦК), депозиты без ЦК (М-Депозиты), кредиты, репо с ЦК и междилерское репо. Сделки репо доступны через брокерский доступ. Российские юридические лица, не являющиеся кредитными организациями или профессиональными участниками рынка ценных бумаг, получили возможность прямого допуска на денежный рынок и размещения депозитов с ЦК в 2017 году.

Денежный рынок Московской биржи – один из важнейших сегментов российского финансового рынка, с помощью которого участники рынка управляют денежной ликвидностью. Организатором торгов выступает Московская биржа, клиринг и расчеты осуществляет Национальный Клиринговый Центр (НКЦ, входит в Группу “Московская Биржа”).



