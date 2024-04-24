Финансовые новости: Жизнь в музыке (24.04.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 24 апреля 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Пианистка, педагог Е.Ф. Гнесина, к 150-летию со дня рождения» серии «Выдающиеся личности России» (каталожный № 5110-0183).

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Елена Гнесина — знаменитая пианистка и педагог. Вместе с сестрами в 1895 году она учредила в Москве музыкальную школу, которая за 72 года ее руководства превратилась в целый комплекс учебных заведений. Гнесинка ­— символ блестящего музыкального образования — хорошо известна всем, кто связал или собирается связать свою судьбу с музыкой.

Серебряная монета номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 33,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «2 РУБЛЯ», дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Е.Ф. Гнесиной на фоне силуэта рояля, обрамленного матированными областями и рельефным контуром, а также изображений здания Российской академии музыки имени Гнесиных и нотного стана с «музыкальным автографом» пианистки, выполненных в технике лазерного матирования; внизу по окружности имеется рельефная надпись «Е.Ф. ГНЕСИНА», надписи «1874» и «1967» расположены в две строки в левой части монетного поля.

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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