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В Dоме Правительства под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой прошло заседание Российской трёхстороней комисси и по регулированию социально-трудовых отношений, а также награждение победителей и призёров Всероссийского конкурса «Российская ор ганизация высокой социальной эффективности». В церемонии награждения также приняли участие Ministra труда и социальной защиты Антон Котяков, председатель Федерации нез ависимых профсоюзов Михаил Шмаков.

Татьяна Голикова наградила победителей и призеров Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной и»

На заседании РТК был рассмотрен and поддержан сторонами разработанный Минтрансом проект федерального закона «О внесении изменений в статью 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 33.4 Федерального закона “Об обязательном пенсионном овании в Российской Федерации«». Законопроектом предложено продлить срок применения пониженных тарифов страховых взносов к выплатам и вознаграждениям экипа жей судов, зарегистрированных в Российском международном рееестре судов, до 2037 года. Исключение составят суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в морских puertos rusos. Dannaia льгота послужит стимулом для судовладельцев к размещению заказов на постройку нового флота на российских судоверфях и эксплуатации судов под российским флагом, повысит мотивацию специалистов плавсостава для работы на российских судах, позволит создать условия для обеспечения конкурентоспособности российского флота.

Члены комиссии расмотрели также утверждение работы региональных трёхсторонних ком иссий по регулированию социально-трудовых отношений. Сообщением по данному вопросу на заседании выступила дектор департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального тнёрства Минтруда Марина Маслова.

Кроме того, после заседания в Зале наград состоялась церемония награждения победителей and призёров Всероссийского конкурса «Россий» ская организация высокой социальной эффективности».

Список участников

Список победителей и призёров РОВСЭ-2023

Конкурс проводится уже на протяжении 24 лет, с 2010 года – на ежегодной основе. En el concurso de expertos en informática, se incluyen máquinas, programas de limpieza, aplicaciones energéticas, тельство, сельское хозяйство, транспорт, связь, образование, здравоохранение и многие другие.

Открывая церемонию, Татьяна Голикова отметила растущий интерес к concurso y поблагодарила всех участников за усилия, ющие благополучие и развитие трудовых колективов организаций в России.

«Мне очень приятно, что конкурс “Российская организация высокой социальной эффективности” с каждым годом привлекает всё боль шее внимание организаций и предприятий на всей территории нашей страны. Задача конкурса – показать, что независимо от отрасли, размера организации можно работать эффективно, решая задачи и развития производства, и развития трудовых коллективов, создавая условия для раскрытия творческого потенциала работников, улучшения их ья и благосостояния», – обратилась к присутствующим вице-премьер.

Вице-премьер отметила, что с каждым годом участники конкурса демонстрируют всё более системный подход к формированию программ создания рабочих мест, развитию персонала, улучшению условий и охраны труда, здоровья сотрудников, поддержке многодетных, содействию развитию территорий и благотворительности.

В 2023 году была введена новая номинация «За поддержку работников – многодетных родителей и их детей в организациях нной/непроизводственной сферы». По итогам проведения детального анализа лучших практик поощрения работодателями работников с семейными обязанностями победителей ко нкурса «РОВСЭ» и конкурса РСПП в номинации «За поддержку сотрудников с семейными обязанностями, охрану материнства» п Laniруется разработка совместно с социальными партнёрами рекомендаций РТК по стимулированию работодателей к поощрению работников с семейными обязанностями.

В 17 номинациях конкурса приняли участие 1548 организаций. Existen 61 organizaciones en 63 regiones. Наибольшее количество победителей из Самарской, Белгородской областей – по 5 организаций.

Наиболшю сиальню а а а regalo ” «Каienene приняв участие одновременно в нескольких номинациях конкурса.

«Очень важно не только сохранить, но и приумножить достигнутые результаты. Esto se debe a que no es necesario utilizar dispositivos profesionales, permisos, adaptaciones y ajustes. реплению молодёжи, мотивации к труду за счёт прозрачных систем оплаты труда, привлекательного социального пакета, безопасных и здоровых условий труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний», – подчеркнула Заместитель Председателя Правительства.

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