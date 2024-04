Столичные водоемы начали готовить к открытию купального сезона

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичные спасатели готовят водоемы к началу купального сезона. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах приступили к обследованию дна водоемов, расположенных в зонах отдыха с возможностью купания. Основная задача — обнаружить и извлечь накопившийся мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период. На один этап обследования привлекаются около 40 спасателей», — отметил Петр Бирюков.

Водоемы готовят в несколько этапов. Сейчас спасатели удаляют бытовой и природный мусор, а также осматривают береговые линии. В мае они проведут повторную очистку, в том числе извлекут мелкий мусор. Еще одно обследование запланировано на июль, в разгар купального сезона.

Безопасность на воде в столице круглый год обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных станций и пожарно-спасательной станции Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов. Они контролируют всю акваторию Москвы-реки и внутренние водоемы.

