Собянин: Производство обрабатывающих отраслей Москвы увеличилось на 17 процентов

Сергей Собянин осмотрел модернизированный цех оптических кабелей научно-производственного предприятия «Спецкабель» в Гольянове (улица Бирюсинка, дом 6).

«Московская промышленность переживает новое рождение. За последние годы объем промышленности в Москве вырос в два раза. С начала года рост обрабатывающих отраслей демонстрирует 17 процентов, что, конечно, высокая очень динамика с учетом того, что мы уже набрали достаточно большой объем. “Спецкабель” — одно из предприятий, которое развивается активно в последние годы, осваивает новую продукцию, поставляет ее в такие ведущие отрасли, как космическая, атомная, транспортная, и целый ряд других отраслей, обеспечивает импортозамещение продукции, обеспечивает наши предприятия и организации отечественной продукцией», — сказал Мэр Москвы.

Завод «Спецкабель» был основан в 1997 году. Он является одним из крупнейших в стране разработчиков и производителей кабельно-проводниковой продукции, а также примером современного высокотехнологичного предприятия. Здесь выпускают изделия для космической, атомной, нефтяной промышленности, оборонно-промышленного комплекса, энергетики и других отраслей российской экономики. Без его продукции не смогли бы полноценно работать предприятия Росатома, Роскосмоса, «Трансмашхолдинга» и другие.

Предприятие занимает территорию 2,7 гектара. Площадь производственного комплекса составляет 20 тысяч квадратных метров. На заводе трудятся около 500 человек.

По итогам 2023 года выручка завода составила 6,4 миллиарда рублей. Это на треть больше показателей 2022-го. Кроме того, в прошлом году было отгружено 39 тысяч километров кабелей, а с момента открытия предприятия — 850 тысяч километров.

Завод включен в перечень системообразующих организаций России и сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

На московский рынок поступает 32 процента продукции завода «Спецкабель». Ее используют Мосгортранс, Московский метрополитен, концерн ВКО «Алмаз-Антей», Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева и другие. Предприятие поставляет кабели в 68 регионов России, в числе которых Московская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан и другие. Также среди заказчиков Белоруссия, Казахстан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

Продукция научно-производственного предприятия «Спецкабель»

Научно-производственное предприятие «Спецкабель» вносит свой вклад в обеспечение технологического суверенитета страны. На заводе выпускается продукция, качество которой превосходит по характеристикам зарубежные аналоги.

Предприятие производит более шести тысяч видов различных изделий, включая:

— огнестойкие кабели для систем пожарной защиты (адресные СПС, СОУЭ);

— кабели для промышленной автоматизации (RS-485, Profibus, LonWork);

— огнестойкие кабели для систем безопасности;

— кабели для локальных компьютерных сетей (нетиповые условия прокладки);

— кабели для цифровой телефонии (поток E1);

— радиочастотные кабели (сети кабельного телевидения, радио- и сотовой связи);

— трибоэлектрические кабели (для вибрационных охранных систем);

— комбинированные кабели, в том числе для систем видеонаблюдения и автоматизированного управления технологическими процессами.

На заводе впервые в мире был разработан герметизированный кабель пятой категории для структурированных кабельных сетей и серия огнестойких кабелей для систем противопожарной защиты и автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Кроме того, предприятие первым в России выпустило серию кабелей для интерфейса (с использованием витой пары) RS-485, серию огнестойких кабелей с изоляцией из кремнийорганической резины, кабели с низкой токсичностью продуктов горения, серию огнестойких кабелей «Спецлан» для компьютерных сетей и серию огнестойких герметизированных кабелей.

Сергей Лобанов, вице-президент группы, отметил положительную динамику роста объемов производства завода «Спецкабель» — плюс 10 процентов к первому кварталу 2023 года. По его словам, за счет поддержки города и присвоения предприятию статуса промкомплекса завод имеет конкурентные преимущества.

Поддержка Правительства Москвы

Правительство Москвы оказывает системную поддержку научно-производственному предприятию «Спецкабель». В 2021 году ему был присвоен статус промышленного комплекса. Это дало компании право на получение налоговых льгот на прибыль, имущество и землю. За это время предприятие получило более пяти миллионов рублей налоговых льгот.

В 2023 году часть затрат на закупку нового оборудования предприятию «Спецкабель» компенсировал Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Сумма полученного льготного кредита составила 2,3 миллиарда рублей, а объем поддержки от города — 642 миллиона рублей. Средства были выделены на три года под три процента годовых.

В рамках программы модернизации предприятия был завершен капитальный ремонт и техническое перевооружение цеха оптических кабелей площадью тысяча квадратных метров. Здесь установили 37 единиц современного оборудования (11 производственных линий).

Благодаря этому на заводе стали выпускать новые виды оптических кабелей специального назначения, включая:

— самые тонкие и легкие в мире монтажные оптические кабели (диаметр — 0,6 миллиметра, масса — 0,46 килограмма на километр, рабочая температура — от минус 60 до плюс 200 градусов) — применяются в гражданской и военной авиации, беспилотных летательных аппаратах, миниатюрных оптических переключателях, ракетно-космической и роботехнике;

— бортовые оптические кабели повышенной прочности для передовых авиационных комплексов и систем бортового радиоэлектронного оборудования — применяются в гражданской и военной авиации, надводном флоте, ракетно-космической технике;

— судовые оптические кабели для Минобороны России с радиальной и продольной герметизацией, в том числе для забортной прокладки на глубине до тысячи метров — применяются в надводном и подводном флоте (основные заказчики — АО «СПО “Арктика”», АО «Океанприбор»);

— полевые оптические кабели для эксплуатации на открытой местности (рабочая температура — от минус 60 до плюс 85 градусов, устойчивы к физическим воздействиям);

— безопасные бортовые оптические кабели для космических аппаратов.

В 2023 году предприятие «Спецкабель» заключило Соглашение с Правительством Москвы для получения адресной поддержки в рамках национального проекта «Производительность труда». Под руководством экспертов регионального центра компетенций был оптимизирован выпуск кабеля промышленной автоматизации для для передачи данных и сигналов. Производительность увеличилась на 73 процента, а расходы и трудозатраты не изменились.

Время изготовления 50 километров кабеля промышленной автоматизации сократилось на 34 процента — с 28 дней и 21 часа до 19 дней и одного часа. Необходимые запасы полуфабрикатов уменьшились на 36 процентов — с 4,7 до трех миллионов рублей.

В начале 2024-го на предприятии разработали новую конструкцию универсальных кабелей повышенной тепло-морозостойкости (рабочая температура — от минус 75 до плюс 125 градусов). В год планируется производить около 500 километров таких кабелей.

«Именно “Спецкабель” создал универсальные кабели повышенной тепло-морозостойкости и не имеющую аналогов в мире серию огнестойких кабелей для противопожарной защиты», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В планах у компании — модернизация основных производственных фондов. В частности, строительство еще одного производственного цеха в районе Гольяново по адресу: Иркутская улица, владения 17/1, 17/2. Его мощности позволят выпускать до 40 тысяч километров кабелей в год. Это удвоит объемы производства завода.

«Сейчас у нас проработана, уже согласована концепция строительства нового завода, который нам потребуется для того, чтобы успевать за растущим спросом. Сейчас у нас уже подписан с Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства договор о поддержке, о субсидировании займа на приобретение нового технологического оборудования для этого завода», — отметил Сергей Лобанов.

Кабельная промышленность Москвы

В Москве работает 18 предприятий, занимающихся разработкой и производством кабельно-проводниковой продукции. В их числе ООО «Элкат», завод «Москабельмет», научно-производственное предприятие «Спецкабель», ООО «Москабель — Обмоточные провода», АО «Связьстройдеталь» и другие.

В этих организациях трудятся около трех тысяч человек.

Сергей Собянин добавил, что город старается поддерживать предприятия, чтобы минимизировать разницу в аренде земли, налогах на имущество. По его словам, главное преимущество работы в Москве — это кадры.

«Поскольку мы держим и стараемся сохранять статус лидера по научным разработкам кабельной промышленности, кадры — это все. Оборудование далеко не так важно. Соответственно, Москва, московские вузы, московские условия, привлекательность Москвы для молодых людей позволяют нам набирать необходимые кадры, их обучать, удерживать. Люди охотно из других регионов переезжают. Мы также благодарны за поддержку города, потому что статус системообразующего предприятия, которому способствовал город, статус оборонного предприятия помогает нам привлекать и кадры, и заказы», — сказал Сергей Лобанов.

По итогам 2023 года инвестиции московских предприятий кабельной промышленности в основной капитал составили 600 миллионов рублей. Объем производства вырос на 3,4 процента по сравнению с 2022-м.

За январь — февраль 2024 года объем отгруженной продукции увеличился на 5,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Производство современного кабеля постоянно увеличивается.

