Собянин: Москвичи выберут концепции благоустройства 8 общественных пространств

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
Город обсуждает с жителями концепции благоустройства еще восьми общественных пространств. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
«Территория, объединяющая несколько домов, — особое место для жителей. Они лучше определяют, что им необходимо для комфортной жизни. Поэтому четыре года назад в рамках программы “Мой район” запустили в столице проект “Проектируем район”, чтобы превращать пожелания жильцов в архитектурные концепции», — написал Мэр Москвы.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin
В 2024 году в проект включили следующие территории:
— 3-я улица Соколиной Горы, дом 21;
— корпуса 1113, 1114 (район Силино, город Зеленоград);
— улица Бестужевых от дома 2 до дома 12;
— Рязанский проспект, дом 73;
— улица Академика Семенова, дом 21, корпус 3;
— улица Столетова, дома 4, 6, 8 и 10;
— озелененная часть Бескудниковского бульвара от дома 66 до дома 90, корпуса 1 на Дмитровском шоссе;
— парк имени 30-летия Победы.
В середине апреля состоялись первые встречи жителей с архитекторами. Принять участие в совместном проектировании горожане также могут онлайн, проголосовав в опросе на платформе «Электронный дом». Кроме того, работает горячая линия проекта по телефону: +7 499 288-87-88 с 09:00 до 21:00.
График очных встреч с жителями размещен на сайте «Проектируем район» в разделе «Проектируемые объекты» под соответствующим адресом. Он будет дополняться.
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