Собянин: Москвичи выберут концепции благоустройства 8 общественных пространств

Город обсуждает с жителями концепции благоустройства еще восьми общественных пространств. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Территория, объединяющая несколько домов, — особое место для жителей. Они лучше определяют, что им необходимо для комфортной жизни. Поэтому четыре года назад в рамках программы “Мой район” запустили в столице проект “Проектируем район”, чтобы превращать пожелания жильцов в архитектурные концепции», — написал Мэр Москвы.

В 2024 году в проект включили следующие территории:

— 3-я улица Соколиной Горы, дом 21;

— корпуса 1113, 1114 (район Силино, город Зеленоград);

— улица Бестужевых от дома 2 до дома 12;

— Рязанский проспект, дом 73;

— улица Академика Семенова, дом 21, корпус 3;

— улица Столетова, дома 4, 6, 8 и 10;

— озелененная часть Бескудниковского бульвара от дома 66 до дома 90, корпуса 1 на Дмитровском шоссе;

— парк имени 30-летия Победы.

В середине апреля состоялись первые встречи жителей с архитекторами. Принять участие в совместном проектировании горожане также могут онлайн, проголосовав в опросе на платформе «Электронный дом». Кроме того, работает горячая линия проекта по телефону: +7 499 288-87-88 с 09:00 до 21:00.

График очных встреч с жителями размещен на сайте «Проектируем район» в разделе «Проектируемые объекты» под соответствующим адресом. Он будет дополняться.

