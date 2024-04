Собянин: В поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Принято решение о внедрении в городских поликлиниках автономного искусственного интеллекта для анализа рентгенологических исследований. С мая 2024 года пациенты начнут получать заключения от нейросети в электронной медицинской карте после выполнения флюорографии или рентгенографии органов грудной клетки.

«В поликлиниках Москвы искусственный интеллект будет анализировать рентгеновские снимки без участия врача. Ежегодно выполняется в среднем два миллиона флюорографий и рентгенографий органов грудной клетки, и большую часть из них проводят для профилактики. К примеру, в 99 процентах флюорографий не выявляют патологий, и врачи занимаются описанием нормы. Учитывая огромный накопленный опыт в этой сфере, умные алгоритмы способны точно определить отсутствие признаков заболеваний. Поэтому мы готовы передать анализ и описание исследований настроенным на максимальную чувствительность сервисам ИИ. Для этого внедрен специальный тариф ОМС», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Развитие умных алгоритмов в московской медицине достигло такого уровня, что теперь появилась возможность перейти на использование сервисов искусственного интеллекта без участия врача. Впервые при описании лучевых исследований нейросети смогут самостоятельно выдавать заключения. Они настроены на максимальную чувствительность и способны выявлять даже мельчайшие отклонения, недоступные человеческому глазу.

Если по результатам исследований не будут обнаружены патологии, то заключения ИИ автоматически поступят в электронные медицинские карты пациентов.

При этом, чтобы гарантировать, что риски ошибок при диагностике сведены к нулю, до сентября результаты анализа ИИ будут перепроверять ведущие рентгенологи страны. Специалисты клиники имени профессора Ю.Н. Касаткина Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования в течение 48 часов проведут дополнительные проверки и сформируют собственные заключения, которые также будут сохранены в электронных медкартах. Таким образом, пациентам будут доступны два протокола — от ИИ-сервиса и врача-специалиста.

Исследования, в которых искусственный интеллект выявит патологии, поступят врачам столичного референс-центра лучевой диагностики для анализа и подготовки заключения. В этом случае пациент получит результат в течение 24 часов.

Работа автономных сервисов ИИ будет оплачиваться в рамках системы обязательного медицинского страхования — для этого утвердили специальный тариф на оплату. Таким образом, для москвичей эти технологии по-прежнему останутся бесплатными.

Внедрение автономного искусственного интеллекта повысит качество исследований и одновременно освободит врачей от рутинной работы по анализу однотипных исследований без патологий. Их результаты будут доступны значительно быстрее, а специалисты смогут уделить больше времени тем пациентам, которым это действительно необходимо.

Ежегодно врачи поликлиник выполняют в среднем два миллиона таких исследований, абсолютное большинство которых носит профилактический характер. К примеру, при проведении флюорографии в 99 процентах случаев врачи не выявляют каких-либо патологий и занимаются описанием нормы.

Контролировать качество работы ИИ-сервиса будет команда экспертов столичного Центра диагностики и телемедицины (врачи, ученые, инженеры и аналитики).

В случае успешных результатов Правительство Москвы примет решение о внедрении автоматизированной интерпретации данных рентгенологических исследований с помощью технологий ИИ на постоянной основе без дополнительного пересмотра врачом.

Искусственный интеллект в московском здравоохранении

Специалисты лучевой службы московского здравоохранения используют ИИ-сервисы с 2020 года. На сегодняшний день с их помощью обработано более 12 миллионов исследований. В распоряжении московских врачей есть свыше 50 сервисов компьютерного зрения. Нейросети помогают находить на медицинских изображениях — маммограммах, КТ, МРТ и рентгеновских снимках — признаки злокачественных опухолей легкого, пневмонии, остеопороза, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии и гидроторакса (всего 37 различных заболеваний). Точность диагностики ИИ-сервисов превышает 95 процентов.

Благодаря внедрению искусственного интеллекта время на описание снимка сократилось в среднем на 30 процентов. С системой столичного здравоохранения сотрудничают 26 компаний-разработчиков, которые предоставляют сервисы, позволяющие выявлять признаки одного или нескольких заболеваний.

Медорганизации из девяти регионов России подали заявки на подключение к московской платформе с медицинскими ИИ-сервисамиСобянин: Медики со всей России получили доступ к московским ИИ-сервисам

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI